本报北京7月12日电 （记者吴姗）2024数字经济论坛7月12日在北京举行。本次论坛主题为“培育发展新质生产力 做强做优做大数字经济”，与会嘉宾围绕加快推进数字中国建设、推动高质量发展深入交流探讨。人民日报社副社长胡果、中国国际经济交流中心副理事长王一鸣等出席论坛。

与会嘉宾表示，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。各地区各部门、各行各业要着眼国家战略需求，统筹推进传统产业改造提升、新兴产业培育壮大、未来产业超前布局，全面释放实体经济和数字经济融合效能，因地制宜发展新质生产力。

论坛由人民日报文化传媒有限公司主办。来自科学技术部、国家数据局等部门，中国互联网络信息中心、中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院等机构，部分地方政府及中国电子、中国核电、润泽科技等企业的相关负责人介绍了发展数字经济的实践和思考。

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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