本报北京7月12日电 （记者罗珊珊）商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇管理局近日联合印发的《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》12日对外公布。

意见围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务；二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障；三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务；四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境；五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。

商务部财务司负责人说，意见坚持目标导向和问题导向，坚持经济和金融一盘棋思想，着力解决经营主体反映的融资难、融资贵“老问题”和融资堵点、结算卡点、风控痛点“新梗阻”。下一步，商务部将会同相关部门，指导各地有关部门和金融机构深化协作，推动政策措施落实落地，更好支持跨境贸易和投资高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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