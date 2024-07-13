本报哈尔滨7月12日电 （记者方圆）记者从国家电网黑龙江省电力有限公司获悉：2024年上半年，黑龙江电力交易中心已组织省内绿电交易13次，7家售电公司代理的25个用户与11家新能源企业达成交易，参与电力用户数和发电企业数均创新高，成交电量7.41亿千瓦时，其中风电6.86亿千瓦时、光伏0.55亿千瓦时，交易电量比去年全年增长5.3倍。

据悉，黑龙江省在省内企业购买绿证需求有限的情况下，充分发挥绿色电力资源优势，积极向省外出售绿证，推动绿色资源在全国范围优化配置。2024年上半年，黑龙江绿证交易成交515.4万张，成交量为全国第二高，较去年全年增加121.7万张。

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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