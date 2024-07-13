本报北京7月12日电 （记者邱超奕）记者日前从民航局例行新闻发布会上获悉：今年上半年，民航全行业共完成运输总周转量703.0亿吨公里，同比增长32.2%，较2019年同期增长11.9%。其中，国内航线完成470.4亿吨公里，同比增长16.0%，较2019年同期增长16.5%；国际航线完成232.6亿吨公里，同比增长84.1%，较2019年同期增长3.7%，航空运输国内市场和国际市场规模均超过2019年同期。

今年民航局全力推进国际客运航班恢复。上半年，国际航线完成旅客运输量2967.3万人次，同比增长254.4%，客运规模恢复至2019年同期的81.7%。国际航空客运市场延续快速恢复态势，2024年2月以来，连续五个月恢复水平超过80%。目前，客运航班共通航境外72个国家，我国至英国、阿联酋等30个国家的客运航班量已超过2019年水平，较2019年新增巴林、科威特、塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴布亚新几内亚6个通航国家。近期我国免签“朋友圈”持续扩容，对航空市场激励效应不断显现。

《 人民日报 》（ 2024年07月13日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经