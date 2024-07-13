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做强做优做大数字经济

——二〇二四数字经济论坛发言摘编（一）

2024年07月13日06:01 | 来源：人民网－人民日报
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夯实技术基础  发展数字经济

中国国际经济交流中心副理事长  王一鸣

　　数字经济是世界科技革命和产业变革的前沿领域，已经形成并显现出对新质生产力发展的强劲推动力。面向未来，要推动数字经济高质量发展，加快形成新质生产力。

　　提高数字技术领域创新能力。提高数字技术基础研发能力，夯实数字经济技术基础，打造多元化参与、网络化布局、市场化运作的创新生态。

　　用数字智能技术改造传统产业。鼓励和支持链主企业和行业龙头企业立足自身优势，带动供应链上下游的中小企业融入数字化应用场景和产业生态，提升产业链供应链整体效率和竞争力。

　　培育数字经济新兴产业和布局未来产业。聚焦集成电路、智能网联汽车、5G等新兴产业，加快关键核心技术创新应用，推进应用场景建设，促进产业集群化发展，成为新质生产力发展新增长点。

　　优化提升数字信息基础设施。加快建设智能化综合性数字信息基础设施，加快布局卫星通信网络等新型网络，加快大数据、大算力基础设施建设和云网协同发展。

　　

依托网络资源  筑牢数字底座

中国互联网络信息中心主任、党委书记  刘郁林

　　当前，我国数字经济发展成绩斐然，对经济社会发展的引领支撑作用日益凸显。

　　互联网基础资源为数字经济发展筑牢坚实基础。目前，我国“.CN”域名保有量已达2013万个，IPv6活跃用户数已达7.94亿。

　　互联网核心技术为数字经济发展提供内生动力。近年来，我国互联网基础资源自主创新能力不断增强，创新成果不断丰富，数据资源能力持续提升，为数字经济蓬勃发展注入活力。

　　互联网统计调查为数字经济发展提供数据支撑。1997年以来，中国互联网络信息中心连续开展统计调查工作，为刻画我国经济社会发展、把握发展规律提供重要参考。

　　作为互联网基础资源的“国家队”，中国互联网络信息中心将坚持“抓普及”“强创新”“保安全”“广合作”，在助力形成新质生产力、推动数字经济发展等方面持续发挥重要作用。中国互联网络信息中心将加快提升互联网基础设施规模部署、服务能力，充分发挥数字基础设施的带动作用；加快互联网核心技术攻关，以更加自主可控的核心技术助力形成新质生产力。

　　

盘活数据要素  建设智慧城市

中国电子信息产业集团有限公司党组成员、副总经理  陆志鹏

　　当前，我国大模型发展面临数据安全合规、数据产权保护、数据供给不足三个问题。数据要素市场化配置是解决上述问题的关键。

　　中国电子长期致力于探索数据要素化治理和数据流通新路径，研究发现了数据元件这一组织形态，实现了数据的可确权、可计量、可定价，隔绝数据泄露、数据篡改、数据滥用等安全隐患。数据元件还能够作为高质量数据集用于大模型训练，有效减少训练过程中算力、能源和时间消耗。

　　中国电子正与郑州市合作探索智能体城市总体架构，实现了智慧城市建设的提升。智能体城市以城市大模型为核心能力，以管理智能体、执行智能体、监督智能体为业务支撑形成智能体群，以内生安全为基础保障。数据要素（元件）为城市大模型和城市智能体提供了基础支撑，并形成“数据元件—城市操作系统—城市智能体群”的三层架构。

　　中国电子愿与各城市积极合作，共同推动数据要素市场化配置和智能体城市建设工作，为“数字中国”建设、数字经济高质量发展作出应有的贡献。

　　

数据赋能发展  助力产业转型

中国信息通信研究院副院长  胡坚波

　　我国数字经济持续蓬勃发展。党的十八大以来，截至2022年，我国数字经济年均增速高达16.2%。从结构看，产业数字化是数字经济发展的主引擎，2022年占数字经济比重高达82%。

　　分领域看，在技术方面，以人工智能为代表的技术突破与产业发展提速。大模型具备规模可扩展性强、多任务适应性强、能力可塑性强等特征，成为人工智能技术发展的重要走向之一。

　　在要素方面，数据要素的应用能够提升企业在传统要素使用、资源配置和创新决策等方面的能力。2022年数据对第一、二、三产业经济收入增长贡献度分别为0.32%、0.65%、1.69%。

　　在产业方面，数字化转型进入普及推广新阶段。我国数字化转型加快，进入规模普及、大中小企业协同发展阶段，预计2025年我国智能工厂规模将超过1.4万亿元，中小企业数字化投资将超8000亿元。

　　在技术、要素、产业等因素推动下，数字经济全要素生产率持续提升将支撑我国经济发展效率持续改善。

　　

激活工业数据  释放要素价值

中国工业互联网研究院副院长  罗俊章

　　工业是经济增长的主引擎，工业数据能与技术、劳动、资本、人才等其他要素深度融合。推动工业数据价值化对发展新质生产力有重要意义。

　　为推动工业数据“供得出”“流得动”“用得好”，应从“三个加快”上持续发力——

　　加快完善工业数据基础制度体系。建立健全工业数据登记机制与流通制度。强化央地政策协同，提升工业数据资源体量质量，打造更多新型应用场景。推动工业数据领域国家标准贯标，促进工业数据互联互通与共享共用。

　　加快建设工业数据新型基础设施。持续完善国家工业互联网大数据中心体系建设，提供软硬件基础设施和算力支撑。加快建设工业数据资产登记城市节点，为区域企业提供全环节、一站式数据服务。

　　加快打造工业数据创新合作生态。鼓励培育工业数据要素创新商业模式。加大对数商及第三方机构的培育力度，丰富工业数据产品及服务体系。鼓励多元主体深化合作，共同开展工业数据空间、工业数据跨境等领域探索实践。

　　

应用数字技术  发展核能事业

中国核能电力股份有限公司党委委员  马明泽

　　中国核电作为中核集团旗下以核风光等发电、供汽供热为主业的清洁能源上市公司，成立伊始便将信息化、数字化建设作为推动核工业高质量发展和公司规模化、标准化、国际化发展的重要管理手段。坚持公司战略引领，指导信息化、数字化专项规划的编制与实施推进，坚持以重点统筹项目带动和促进公司信息化数字化全面转型。

　　在核电数字化转型过程中，中国核电通过信息系统和数字管理平台的统筹建设，加强国产信息化工业管理软件研发、核工业数据中心建设等工作，显著提升经营管控能力，促进标准化管理与集约化运营的体系建设。目前，中国核电通过信息管理队伍的集约化改革，成立数字化创新中心，不断推进业务架构、软件架构以及数字基础底座的集中建设。

　　面对新一代数字技术发展带来的产业创新机遇，中国核电将利用数据资源、信息网络和通信技术融合，积极推进数字化转型发展，不断创造数字经济价值，培育发展新质生产力，以实际行动为能源强国建设和美丽中国建设作出新的贡献。

　　

加强创新应用  强化产业培育

重庆市璧山区委副书记、区长  江志斌

　　重庆市璧山区是成渝地区双城经济圈的重要节点城市，西部（重庆）科学城的重要功能区，近年来着力打造数字经济创新应用高地。

　　建强载体平台。璧山区高标准打造数字经济产业园，培育壮大元宇宙、电竞动漫、网络与数据安全、网络平台经济、数字影视拍摄、数字医疗等产业。

　　强化产业培育。璧山区打造元宇宙内容产业生态示范区。发展集成电路与半导体、新型显示、智能终端三大主导产业，培育新型电子元器件、软件信息服务两大特色产业。打造信息安全托管运营中心，启动“东数西算”二期数盾项目，创建网络安全产业园和数据安全产业园。

　　丰富应用场景。璧山区布局工业互联网标识解析二级节点应用示范，出台“智改数转”专项扶持政策，建成智能工厂和数字化车间83个，完成智能改造项目425个。推动动漫与元宇宙深度融合。实现“出生一件事”“义务教育入学一件事”等网上一键办理，推动城市治理体系数据在线共享。

　　

数智创新引领  产业平台重塑

河北省保定市委副书记、市长  闫继红

　　近年来，保定聚焦数字经济、生物经济、绿色经济，培育并形成以“医、车、电、数、游、超低能耗建筑、现代都市农业”七大产业为主体的现代化产业体系。全市抢抓数字化变革机遇，推动传统产业转型升级、行业龙头向新而行。

　　数智创新引领。长城汽车旗下长城精工与中国信通院、中国联通等联合研发攻关，将5G—A技术应用于工业控制核心生产环节，实现5G无线通信对传统有线通信的替代。

　　数据要素驱动。保定电力及新能源高端装备集群推动企业设备换芯、生产换线、产品换代，产业链、数字链、价值链不断向高端迈进。

　　产业平台重塑。白沟箱包通过成立产业数字化转型赋能中心，为2万家企业提供精准数字化服务，促进生产要素、数字要素、市场要素联动融合。

　　此外，保定还在市县两级设立数字经济产业创新服务中心，组建数字化转型资源池，搭建企业数字化综合服务平台。当前，保定正以获批全国首批国家数据标注基地为契机，加快发展新质生产力，为高质量发展提供新动能。

　　

突出城市特色  发力数字赛道

海南省儋州市委副书记、市长  陈  阳

　　儋州有开放、绿色、法治三个标签。作为自贸港先行区示范区和“样板间”，率先落地零关税、低税率政策，吸引了大量经营主体，润泽科技投资布局3万架高端算力，一期年底就将封顶；桉菏数产等企业开展境外数据来数加工，打造了全国首个数字保税区。工信部批复在海南设立国际通信业务出入口局，将极大提升国际网络通信能力。

　　儋州满目苍翠、郁郁葱葱，拥有丰富的太阳能、风能资源，规划了1200万千瓦海上风场，大唐、申能两大风场（一期）开工，年底建成将提供36亿千瓦时风电，加上邻近的昌江核电，可以为用能较大的算力企业提供充足的绿电保障。全力争取“数算电碳”一体化，推动远洋货轮绿色动力替代。

　　儋州将努力把握好机遇，争取在数字经济新赛道上跑出自己的特色，扛起海南自贸港“样板间”的责任担当，诚邀广大企业家来儋州共同体会开放、绿色和法治的环境，共同分享海南自贸港的政策红利，共同推动数据安全有序流动。

　　

创新活力迸发  科技成果迭出

浙江省经济和信息化厅党组成员、副厅长  詹佳祥

　　浙江省深入实施数字经济创新提质“一号发展工程”，2023年全省数字经济增加值突破4万亿元，连续10年保持两位数增长，占地区生产总值比重突破50%。

　　数字技术是新质生产力驱动的代表技术，数字科技创新活力迸发，数字经济领域硬核科技成果迭出，数字经济领域国家高新技术企业27754家、省科技型中小企业71938家。

　　数字产业是新质生产力布局的主要领域，实施数字产业集群培育行动，形成2个万亿级数字产业集群、若干个千亿级数字产业集群。

　　数实融合是新质生产力发展的重要路径，浙江拥有省级未来工厂72家、智能工厂（数字化车间）794家，规上工业企业数字化改造覆盖率超80.6%。

　　数据资源是激活新质生产力的全新变量，公共数据授权运营走在全国前列，60个市县和6个领域率先开展试点，开放数据集3.3万个，开放数据总量220.3亿条。

　　未来，浙江将以深化国家数字经济创新发展试验区为抓手，大力推进数字产业化和产业数字化，加快构建现代化产业体系。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月13日 07 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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