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上半年全国铁路发送旅客突破20亿人次

2024年07月13日08:25 | 来源：新华网
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原标题：上半年全国铁路发送旅客突破20亿人次

记者12日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，均创历史同期新高。目前，我国铁路旅客发送量和周转量等指标稳居世界首位。

今年以来，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，用好上半年新开通的池州至黄山高铁、兰州至张掖高铁兰州至武威段等新线能力和京广高铁全线时速350公里高标运营成果，精心制定列车开行方案，加大客运能力投放，全国铁路日均安排开行旅客列车10256列，同比增加882列、增长9.4%。

此外，铁路部门充分运用铁路12306售票和候补购票大数据，动态分析出行需求，采取增开临时旅客列车、动车组重联、普速旅客列车加挂车厢等方式增加热门方向和区段能力，圆满完成春运和清明、五一、端午小长假运输组织, 较好地服务了旅客假期出行；加强跨境客运组织，在京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车，在中老铁路增开中国西双版纳至老挝琅勃拉邦2列国际旅客列车，恢复开行中国呼和浩特至蒙古国乌兰巴托国际旅客列车。上半年，广深港高铁累计发送跨境旅客758.7万人次、同比增长72.4%，中老铁路累计发送跨境旅客11.7万人次。拓展消费新场景，服务旅游经济、银发经济发展，精心设计运行线路，大力开行旅游列车789列，同比增长20.3%。保持普速旅客列车开行规模，开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，保障铁路运输的普惠性、均衡性、可及性。（记者樊曦）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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