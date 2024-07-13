原标题：贸易规模再创新高！中国外贸“半年报”涌动新动能

12日，我国外贸上半年“成绩单”出炉——今年上半年，我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%。贸易规模再创新高，中国外贸有哪些新亮点值得关注？

海关总署公布的数据显示，从规模上看，上半年我国进出口规模历史同期首次超过21万亿元；从增速上看，二季度外贸同比增长7.4%，较一季度和去年四季度分别提高2.5个和5.7个百分点，季度走势持续向好。

“上半年我国货物贸易出口同比增速持续回升至6.9%，从增长动能角度看，对经济的拉动作用明显。”中国民生银行首席经济学家温彬说。

据海关统计，上半年，我国出口结构进一步优化，机电产品出口同比增长8.2%，占出口比重的近六成。具体来看，我国出口机电产品7.14万亿元，占我国出口总值的58.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件6837.7亿元，增长10.3%；集成电路5427.4亿元，增长25.6%；汽车3917.6亿元，增长22.2%。

1月30日，远洋滚装船在福州港江阴港区装运出口海外的乘用车辆（无人机照片）。新华社记者 林善传 摄

“以前，新西兰居民不熟悉中国品牌，我们在卖车时需要做背景介绍。现在，不少新西兰居民会为中国电动汽车慕名而来。”新西兰一家品牌门店负责人理查德·范德恩格尔说。

“出口重量更重质。”上海交通大学中国金融研究院副院长朱启贵说。

海关总署数据显示，劳动密集型产品出口呈现良好势头，上游纺织品出口同比增长6.5%。

70多家店铺“国内国外同步上新”，这是上海丝绸集团股份有限公司旗下的商务女装品牌LILY的做法。该品牌国际业务总监陈欢表示，“同步上新”进一步增强了其在国际市场的品牌力。

中国纺织品进出口商会副会长张锡安说，我国纺织服装业顺应全球产业链格局调整的趋势，稳步开展国际供应链布局，加强设计研发和自主品牌建设，展现了较强韧性。（记者周蕊、杜康）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经