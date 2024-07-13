新华社记者吴雨、张千千

原标题：上半年信贷结构持续改善 金融支持实体经济力度稳固

中国人民银行12日公布的数据显示，上半年我国人民币贷款增加13.27万亿元，增长基本平稳；同时，贷款利率保持在历史低位水平，金融对实体经济的支持依然稳固。

上半年，各项贷款增加13.27万亿元，社会融资规模增量为18.1万亿元，均处于历史同期较高水平。6月末，广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%。

图为一名银行工作人员在清点钞票。 新华社记者李鑫 摄

中国民生银行首席经济学家温彬认为，6月新增贷款超2万亿元，从总量上看并不少。上半年，社融规模增长平稳，金融对实体经济的支持力度保持稳固。尽管上半年信贷增速放缓、M2增速有所回落，但金融总量增速并不能全面反映金融支持实体经济的成效。

当前，我国社融规模、M2余额已分别突破390万亿元、300万亿元，人民币贷款余额也超过250万亿元，新增量保持高速增长难度越来越大。

“我国货币总量已经足够多，一味追求总量增长难度较大，还可能产生资金空转等‘副作用’，盘活存量对金融支持经济的意义更大。”招联首席研究员董希淼认为，贷款到期收回后可以投向其他高效领域，盘活存量贷款虽然不会体现为贷款增量，但通过“有减有增”同样能为经济高质量发展注入新动力。

数据显示，上半年，企（事）业单位贷款增加11万亿元，占全部新增贷款八成以上。其中，企业中长期贷款增加8.08万亿元，信贷结构不断改善。

从“增”的具体投向看，一些从低效领域腾挪出来的信贷资源，投向了五篇大文章涉及的重点领域和薄弱环节。

记者从中国人民银行了解到，6月末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其中，高技术制造业中长期贷款余额同比增长16.5%；专精特新企业贷款余额同比增长15.2%；普惠小微贷款余额同比增长16.9%。这些贷款增速都高于同期全部贷款增速。

从“减”的方面来看，随着房地产市场供求关系发生重大变化，房地产贷款需求趋降，房地产贷款比重出现明显下降；同时，防范化解地方债务风险进入深水区，部分地方融资平台贷款逐步偿还，相关贷款的增长也在放缓。

今年以来，信贷结构不断改善，这背后离不开结构性货币政策工具的积极引导。

4月，中国人民银行创设了科技创新和技术改造再贷款，5月又推出了保障性住房再贷款，并将租赁住房贷款支持计划并入新工具管理。

记者从有关部门了解到，截至6月末，金融机构已经发放了近250亿元租赁住房贷款，中国人民银行已审核发放再贷款资金超过120亿元。新工具依然采用“先贷后借，按季操作”的模式，即金融机构先发放贷款，下一季度再向中国人民银行申请再贷款资金，目前贷款投放有望进一步加快。

在融资成本方面，今年上半年，实体经济贷款利率继续保持下行态势。数据显示，1月至6月新发放企业贷款利率和个人住房贷款利率分别为3.7%和3.6%左右，同比明显下行。

专家表示，今年以来，中国人民银行维持公开市场操作利率处于历史低位，利率环境对实体经济总体是支持性的。2月，今年首次降准落地，引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降25个基点，并带动贷款利率进一步下行。5月，取消全国层面房贷利率下限、下调房贷首付比例和公积金贷款利率，进一步引导购房融资成本下行。

近期，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上明确表示，将进一步健全市场化的利率调控机制，以短期操作利率作为主要政策利率。

创设临时隔夜正、逆回购操作，开展国债借入操作……近期，中国人民银行的一系列操作，可以体现出我国货币政策调控框架正在逐步转型。

温彬表示，一方面，金融管理部门正逐步淡化对金融总量指标的关注，把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标；另一方面，中国人民银行更加注重发挥利率调控的作用，逐步理顺由短及长的传导关系，更好地实现价格调控，持续推进货币调控手段从数量调控向价格调控转变。

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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