新华社记者韩佳诺、丁非白、侯文坤

原标题：税费优惠为中小企业“减负加力”

不久前，辽宁葫芦岛龙源采油配套设备有限公司收到了国家税务总局葫芦岛经济开发区税务局为其量身梳理、辅导推送的税费优惠。

企业财务负责人周迎新细数着其中的政策：“我们享受了研发费用加计扣除政策、500万元以下设备器具一次性税前扣除政策，这节省了200多万元的资金占用；算上小型微利企业减免企业所得税的优惠政策，这一年就少缴纳近80万元的企业所得税。”

这是中小企业享受税费优惠政策的一个例证。

近年来，我国先后出台了惠及中小企业的多项税费优惠政策。各地税务部门持续加力，多措并举，确保企业及时享受税费红利。专家学者普遍认为，税费优惠政策有效缓解了企业资金压力，在为企业减负担、加活力、稳定预期等方面发挥了积极作用。

千里之外的湖北，襄阳高隆磷化工有限责任公司自2016年以来累计享受各类税收优惠超1000万元。“资金就是底气。多亏了税收优惠政策，公司才能放开手脚，大胆地研发创新。我们的产品越来越受欢迎，去年还成功入选国家级专精特新‘小巨人’企业。”公司总经理高峰说。

中小企业具备“小而活”的特点。为确保企业精准掌握政策，国家税务总局南漳县税务局为企业量身定做税费优惠清单，整理总结出包括小微企业“六税两费”减免优惠、科技型中小企业研发费用税前加计扣除等一系列税费优惠政策。

让企业充分享受政策优惠，多地税务部门推进“政策找人”，确保税费红利精准直达。

今年以来，四川税务部门根据中小企业的行为偏好，确定选择不同渠道，在办税前、办税中、办税后等环节将相关税费政策有针对性地推送给企业的不同人员，通过场景、政策、渠道“三匹配”，更好地实现“政策找人”。

近日，刚完成税务登记的凉山彝族自治州沐唐商贸有限公司财务人员收到征纳互动平台推送的新办户“开业第一课”税费政策。“我们是新办企业，对税费政策和办税流程不熟悉，开业就收到了税务部门推送的税费政策知识和办税流程操作，少走了很多弯路。”沐唐商贸财务负责人唐霞说。

在安徽，国家税务总局亳州市税务局联合市场监督管理局建立“3＋3＋3”精准推送工作机制，在新办企业办理“信息确认”后、登记一个月后和办理“纳税申报”期间的3个关键时点，推送3种类型的服务产品，将新办户适用政策、网上操作指引和风险提醒等内容打包直达。

数据显示，2023年，安徽省涉税中小企业减税降费及退税缓费1040.96亿元，新增减税降费及退税缓费589.08亿元。今年第一季度，安徽税务部门已帮助涉税中小企业享受229.75亿元税费优惠。

中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，将充分发挥税收职能作用，落实落细各项服务举措，送政策、优服务、解难题，助力中小企业实现更好的发展。

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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