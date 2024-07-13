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《中国互联网发展报告（2024）》发布

中新财经记者 刘育英
2024年07月13日08:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：《中国互联网发展报告（2024）》发布

由中国互联网协会主办的2024(第二十三届)中国互联网大会11日在北京闭幕。中国互联网协会副秘书长裴玮在大会闭幕式上发布《中国互联网发展报告(2024)》。

报告指出，2023年以来，我国网络基础设施建设日益完备，关键前沿技术创新发展，关键领域数字化水平稳步提高，网络综合治理框架加速构建，网络安全产业高质量发展，数字中国发展呈现出良好态势。

具体来看，我国互联网行业呈现三个发展特征：

一是在基础资源与技术方面，我国5G、千兆光纤网络等新型信息基础设施建设日益完备，下一代互联网IPv6用户和流量规模显著提升，卫星互联网建设稳步推进，光纤宽带网络服务能力不断增强；算力基础设施建设达到世界领先水平，智能算力规模占比提升至30%，云计算市场规模快速增长；数据要素统筹管理体制更加完善，分类推进数据要素发展成为共识；人工智能产业应用进程持续推进，多种服务模式逐渐涌现，高质量数据需求日益凸显；移动物联网络用户数量大幅增长，物联网应用进入规模化爆发期。

二是在互联网应用与服务方面，工业互联网进入规模发展新阶段，数实深度融合服务新型工业化建设；电子商务市场稳定增长，数字消费新动能愈加强劲；商务交易类应用模式业态持续迭代，跨境电商等新业态迅猛发展；数字文娱用户规模持续攀升，AIGC赋能数字文娱发展，垂直大模型应用纷纷落地。

三是在网络治理与环境方面，互联网治理体系进一步完善，基层社会治理增“数”赋“智”；网络安全产业进入快速成长阶段，数字安全成为数字发展战略保障。

展望未来，我国互联网行业数字基础设施建设进一步提速发展，数字技术创新将逐步推动互联网向智能化迈进，算法、算力与数据的核心作用将更加凸显，中国式网络治理框架加快构建，行业融合应用将赋能价值互联，数字领域国际合作空间将进一步拓展。

中国互联网协会组织编撰的《中国互联网发展报告》是中国互联网领域的大型编年体研究报告，是中国互联网行业发展忠实的记录者和见证者。《报告》自2002年开始出版，每年一卷，目前已连续发布23年。

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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