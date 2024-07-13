原标题：第七届国际供应链与物流展全面启动

在全球化和“一带一路”倡议的推动下，供应链与物流产业已成为经济高效运转和社会进步的重要引擎。构建高质量产业链供应链体系，共同推进陆、海、天、网“四位一体”互联互通，成为开辟世界经济增长新空间的关键。供应链与物流产业正迎来前所未有的发展机遇。

在此背景下，由北辰集团、北辰中金、中国口岸协会共同主办的一带一路产业链供应链旗舰展——中国国际供应链与物流装备技术博览会（简称“国际供应链与物流展”）对标世界一流、加强前沿探索和前瞻布局，2024年落子北京，正式开启“一干多支”全新运营模式（即北京母展与优质国内外子展相结合）。

本届博览会将以“产业加物流 供应链全球”为主题，重点关注京津冀、环渤海地区与欧洲、东北亚、金砖国家之间的多式联运促经贸。汇聚行业全产业链的国内外顶流商贸资源，为国内外政企搭建集了解政策、洞察市场、洞见前沿、获取商机、对接合作、产业出海为一体的国际化综合服务平台，为国内外政企合作提供有力的资源与支持。

本届博览会将围绕“一带一路”倡议，聚焦京津冀协同发展、环渤海经济圈以及东北亚地区的互联互通，展示全球物流与供应链最新技术和设备，搭建国际化高端交流平台，助力区域经济合作与发展。展示和探讨京津翼协同发展、环渤海经济圈及东北亚地区的物流互联互通。通过推进这些区域的合作，提升整体物流效率，促进贸易便利化。

博览会同期将举办多场国际化高端论坛和对接交流活动，如“一带一路”供应链合作论坛、亚欧多式联运发展论坛等，打造政企共同参与的高水平交流平台。邀请国内外政府部门、全球各地的行业领导者和重要买家，共同探讨最新的市场趋势和业务机会。主办方将安排参展商与这些顶尖买家进行深入交流与洽谈，共同开拓未来的合作和发展路径，促进中外政企在物流技术、供应链管理、跨境运输等领域的深度合作。

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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