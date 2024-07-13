原标题：湖南航空航天产业加速发展 涌现大批创新型企业

12日，中国航空产业链供应链发展大会(湖南专场)在湖南湘江新区召开，与会人员共同探讨航空航天产业链、供应链深度融合，推动航空航天产业链协同发展和产业高质量发展。

航空产业是推动国防建设、科技创新和经济社会发展的战略性新兴产业，是培育和发展新质生产力的重要方向。湖南是中国航空工业产业布局的重点省份，长沙拥有全国唯一的中小型航空发动机研制基地、飞机起降系统研制基地，以及国防科技大学等一批在航空及北斗领域具有较强实力的高校创新平台和人才培养基地。

大会启幕。周秋燕 摄

长沙海关消息称，2023年，湖南省航空航天装备进出口总额7.1亿元，较去年同期增长13.7%，其中出口4.9亿元，增长32.1%。

作为中部地区首个国家级新区，湖南湘江新区聚焦航空航天及北斗产业链建设，推进项目招引、全力构建产业生态，航空航天及北斗产业整体实力持续攀升。

据统计，长沙市逾70%的航空航天企业聚集在湘江新区。目前，湘江新区该产业相关企事业单位达300余家，其中高新技术企业近100家、上市企业5家，国家级、省级专精特新“小巨人”企业65家；2023年，湘江新区航空航天及北斗核心企业产业规模超200亿元，同比增长15%。

同时，湘江新区还积极引进和培育了一批具有核心竞争力的创新型企业，推动产学研深度融合。

开幕式上，中国航空工业设备供应商管理委员会代表向麒麟信安、长航动力、艾森设备、科众兄弟、天氟新材料五家湘江新区企业颁发供应链入库证书。

此外，中航国际供应链科技有限公司、长沙市航空航天(含北斗)产业链办公室、湖南湘江新区航空航天及北斗产业链办公室、长沙银行等签订框架合作协议。湘江新区商务和市场监管局与中南大学前沿科学中心、岳麓山大科城公司、星光宇翼、易迅通、天氟新材料、大连坤达、鼎芯汇联7家单位签订招商协议。

当日下午的供需专题对接会介绍了长沙市航空航天产业发展情况及湘江新区区位优势、产业基础、政策保障等内容，航空工业等用户单位代表介绍采购需求。

“我们是第一次来长沙，想不到这里有很多航空相关企业，而且技术和产品都不错。我们将继续对接，谋求合作共赢机会。”沈阳飞机工业(集团)有限公司相关负责人说。（周秋燕）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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