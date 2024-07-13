原标题：湖南农大博士团田间地头“开方” 献策乡村振兴

湖南农业大学水利与土木学院“水韵工翼”专业实践博士团近日深入湖南新晃县，为当地灾后重建、防洪抗旱、农作物水利灌溉等提供技术指导。

“黄精是这里的主要经济作物，新晃季节性干旱特征明显，农作物经济效益不高。”黄精产地负责人杨祎清介绍。

灌溉专家欧阳赞教授带着同学们下地查看，仔细询问目前农作物种植情况、灌溉方式。“当地主要采用渠道灌溉，水利用效率较低，水库水源和种植结构单一。”欧阳赞建议采用“骨干山塘水源+微灌水肥一体化+精细管理”方式，在降低能耗、节约成本的同时，保证黄精关键生育期水肥使用量，从而实现黄精产业提质增效。

博士团还建议当地农户优化种植结构，选用经济附加值高且抗旱性强的作物，调整减少高耗水作物种植面积，提升经济效益。

为推动农业用水方式由粗放向节约、集约转变，新晃县积极开展农业水价综合改革。博士团成员前往晃州镇杨家坳水库和长冲垅骨干山塘调研时，当地水利局工作人员反映，由于灌溉设施不健全、村民种植收入有限、水价观念薄弱，水价改革很难落实到实处。

农业管理专家喻启华建议，要让村民参与工程管理和建设，增强对农田水利工程的责任意识，建立村民用水合作组织，积极引入种植大户或农业生产合作社，加强用水指导和管理，因地制宜逐步推进农业水价综合改革。

江口村形成了独特的“党建＋文旅产业示范点”发展模式，依托桂花岛旅游产业，打造集民宿、农家乐、游艇、研学、农产品为一体的田园经济综合体，强化村集体经济增收。在村民家中，博士团与村民围坐交流、建言献策。

波洲镇桂花岛三面环水，风景秀丽，水运历史悠久，但常被洪水淹没。博士团专家指出，可适当修建防洪堤和生态护坡，满足防洪功能的同时提高沿岸景观效果，与桂花岛旅游产业相得益彰。

据悉，博士团先后在新晃县杨家坳灌区、波洲镇桂花岛等地，实地调研农田水利灌溉、乡村人居环境与乡村振兴工作情况，并开展农业水利灌溉技术指导、水安全灾后指导服务及暑期防溺水教育等工作，通过调查研究、技术指导、科技推广、教育服务等实践活动，为新晃注入科技活力，助力乡村振兴。（张佳明 许鸿昌 杨旻曦）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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