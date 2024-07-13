原标题：中国海洋学会青少年工作委员会成立大会在北京举行

由北京大学海洋研究院、中国科普作家协会科普教育专业委员会、国防科普委员会等相关单位共同发起的“中国海洋学会青少年工作委员会”12日在此间举行成立大会。

北京大学海洋研究院院长胡永云教授在致辞中介绍了海洋研究院的基本情况，表示北大海洋研究院的建设发展面向建设海洋强国的国家战略需求，作为交叉研究平台，研究领域涉及海洋科学与工程技术、海洋人文社科等多个方面，致力于培养海洋领域的创新人才。青少年是国家的未来和希望，期待青少年工作委员会的成立能够为推动中国青少年海洋科技与国防科普教育的发展做出贡献。

中国海洋学会青少年工作委员会的成立，旨在落实加快海洋强国建设精神；以推进海洋科技领域拔尖创新后备人才一贯式培养为目标，致力于团结全国海洋领域的科研、国防及教育人才，共同探索海洋科技领域拔尖创新后备人才早发现、早培养机制；以海洋与国防科技、科普教育为核心，助力建设、推广、评价符合青少年年龄特点的海洋科学技术、海洋国防普及等教育活动，不断激发青少年探索海洋、保护海洋、利用海洋的热情与创造力。

在当天的大会上，国际水下无人系统挑战赛“海鲈鱼”(SeaPerch)全球总决赛中国代表队获奖名单同时公布，北京市八一学校“荣臻梦之队”获得“真实世界创新研究奖”和“核心价值奖”两项殊荣。2024年6月，国际水下无人系统挑战赛“海鲈鱼”(SeaPerch)全球总决赛在美国马里兰大学举办。北京市八一学校“荣臻梦之队”代表中国青少年参赛，斩获“真实世界创新研究奖”。全球仅两支队伍获得该奖项。这是中国青少年首次在该赛事中获奖。

北京市八一学校“荣臻梦之队”成员沈跃然表示，作为首次走出国门参加国家水下无人系统挑战赛的学生，感到非常荣幸和自豪。水下无人系统挑战赛，不仅锻炼了我的工程思维和能力，还让我学习到了课本上没有的知识。（记者 马帅莎）

(责编：杨虞波罗、申佳平)

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