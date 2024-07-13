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“北京火箭大街”开建 打造商业航天共性科研生产基地

2024年07月13日08:39 | 来源：中国新闻网
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原标题：“北京火箭大街”开建 打造商业航天共性科研生产基地

北京经济技术开发区(简称“亦庄”)12日表示，“北京火箭大街”项目在亦庄新城空天街区正式启动建设，打造全国首个商业航天共性科研生产基地。

北京经济技术开发区相关负责人介绍，“北京火箭大街”项目地处北京亦庄规划空天街区的核心节点，占地面积约95亩，总建筑面积约14万平方米，将围绕“聚产业、落场景、造生态”等重点环节，完善共性技术平台、高端制造中心、创新研发中心、科技互动展厅四大功能。

其中，共性技术平台建筑面积1万余平方米，可为商业航天企业提供静力、分离等十余项试验及共享制造服务，后续拟通过引入市场化试验机构提供专业测试服务；高端智造中心建筑面积8.2万平方米，可满足关键部组件、控制系统、卫星终端制造等企业生产需求；创新研发中心建筑面积2.1万平方米，可作为企业总部使用，同时整合企业生产、研发等综合需求；科技互动展厅建筑面积3300平方米，将搭建航天科普教育基地，设置航天科技体验中心，用虚拟现实的方式提供身临其境的航天体验。

目前，北京亦庄已聚集70余家以航天为主业的市场主体，落地的民营火箭整箭研制企业占全国75%以上，覆盖了运载火箭、卫星研制、卫星应用、地面设备、技术应用等众多领域。

负责人表示，未来，北京亦庄将发挥火箭头部企业聚集优势，以建设“北京火箭大街”项目为重要支点，努力发展成为“千企联动、千星入轨、千亿营收”的商业航天创新集群，建成中国商业航天聚集发展主阵地、世界航天产业创新新地标。（记者 杜燕）

(责编：杨虞波罗、申佳平)
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