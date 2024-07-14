创新打造智能算力基础设施平台

润泽智算科技集团股份有限公司董事长 周超男

人工智能产业的迭代发展，需要超大规模的算力基础设施支撑。持续推动算力基础设施产业高质量发展，对于实现企业数字化转型、培育战略性新兴产业具有重要作用。润泽智算科技集团股份有限公司提升绿色算力基础设施研发、建设、运营服务能力，扎实推进算力产业绿色高质量发展。

润泽科技创新打造稳定、安全、可靠、绿色的智能算力基础设施平台，自主设计了采用新一代融合架构的智算中心，提供庞大的高性能计算资源和并行计算资源，满足大模型训练所需的高并发算力需求，可为高复杂度、高计算需求的万亿级大模型训练推理提供技术支持与服务保障。持续打造涵盖基础设施、算法工具、智能平台、解决方案等的大模型，以赋能智能算力产业生态，夯实数字经济发展底座。

数字化转型带动产业发展

天津市滨海新区数据局党组成员、副局长 王光军

近年来，天津市滨海新区加强数字基础设施建设，以数字化转型带动产业发展，截至2023年，数字经济核心产业完成营业收入突破3400亿元。

滨海新区数字产业化水平不断提升，聚集信创企业1000余家，拥有电子信息产业、软件和信息服务业两个国家新型工业化产业示范基地；聚集人工智能相关企业超500家，打造近300个人工智能深度融合应用场景。滨海新区加快北方大数据交易中心建设，2024年上半年累计数据交易额超4亿元。

滨海新区产业数字化转型步伐加快，累计建成5G基站1.45万个，基本实现5G网络全域覆盖。2023年智能工厂和数字化车间达到80家，新增网络货运平台企业30个；数字农业企业同比增长30.2%，建成智能农业示范园区4个。

用人工智能技术造福社会

清华大学智能社会治理研究院院长 苏 竣

人工智能技术正成为培育发展新质生产力的重要引擎，也影响着社会结构和公众认知，带来值得关注的机遇与挑战。

灵活就业人员增多，我们需要以更大力度推进新就业形态劳动者技能提升、数字技能培训。精准推送为人们提供了便捷的信息获取和分享渠道，网络世界的海量信息让人们很难甄别信息的真伪。应更好发挥各方作用，不断提升公众网络素养。要加强数字化与绿色化的协调发展，让人工智能在推动能源生产和消费革命、降低能源消耗和碳排放上切实发挥作用。

未来，我们要进一步系统、全面地评估人工智能技术对社会、文化和治理的影响，加强多方合作，凝聚全社会力量，用人工智能技术造福社会。

全面推进制造业“智改数转”

福建省厦门市数据管理局党组成员、副局长 许文恭

近年来，福建省厦门市实施新型基础设施建设三年行动计划，获得国家“千兆城市”称号。超前布局算力设施，建成鲲鹏超算中心，推进“城市大脑”建设，显著提升了城市管理效率。

厦门数据交易市场蓬勃发展，厦门数据交易平台上线产品超650个，交易额破亿元。公共数据融合应用不断深化，当地推出的“免申即享”“信用就医”等服务，为企业和市民提供便利。

在数实融合领域，厦门全面推进制造业“智改数转”，成为全国首批制造业新型技术改造和中小企业数字化转型“双试点”城市。建成多座数字化样板工厂，超5000家企业上“云”。电子商务等新业态、新模式迅速发展，中国（厦门）跨境电子商务综合试验区在全国评估中名列前茅。

加快建设智能生产体系

陕西西凤酒股份有限公司总经理 张周虎

发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。在探路数字化转型的过程中，陕西西凤酒股份有限公司已经开启多样化增长的尝试。

西凤酒加快数字化转型，提升品质管控水平。打造10万吨级的数字化、智能化工厂，加快建设原料溯源、自动化酿酒、智能机器人品评勾兑等智能生产体系，实现生产过程智能全覆盖。

西凤酒进行数字化管理，通过大数据平台，更深入地把握市场趋势、了解消费者需求，开启营销新模式。组建直属总部的电商运营平台，与互联网销售渠道、传统销售渠道一起，构建销售渠道新体系。西凤酒通过网站、微信、微博等平台，采取具有参与性和趣味性的互联网营销方式，并积极打造西凤工业旅游体验区，适应年轻消费群体简洁高效的品牌认知习惯。

数字化服务提升社区居民生活品质

饿了么总裁 方永新

围绕社区的数字化服务创新和生态伙伴合作，饿了么开展了一系列实践与探索，扎实服务社区居民。作为提升社区居民生活品质的平台企业，饿了么坚持以技术创新推动生活服务行业的数字化。针对居民的购药需求，饿了么打通“网上购药+医保结算”的模式，提升社区居民的用药便捷性、经济性、安全性体验；针对老年群体的养老餐需求，饿了么围绕订餐服务、补贴核销、餐食配送等环节进行数字化系统对接。

开发数字化应用，探索社区公益建设。饿了么在APP主要入口和核心链路开展无障碍技术改造，还开发了长辈版模式，让老年人可以独立完成点外卖、买菜、买药等操作。未来，饿了么将在服务居民生活、促进商业创新、推进数字社区建设等方面，带动更多社会资源参与，丰富社区服务的供给体系。

加快企业业务数字化转型

长江商学院数字化转型研究中心主任 孙天澍

我国产业门类齐全，在数字化转型上有跨越式发展的潜力。企业数字化转型的关键是业务数字化，业务数字化将提升企业创新能力和运营效率，促进产业链的协同创新和资源配置。

加快产业数字化有两大关键：第一，产业数字化需业务驱动，企业需要做好顶层设计，全面融合业务战略、组织设计和数字技术，进行一体化转型，实现流程化、标准化、信息化和数字化的跨越式和并联式发展；第二，产业数字化须由业务价值来驱动，企业需在业务场景中沉淀数据，做到“有数据、看数据、用数据”三个层次，由数据驱动业务决策，数据赋能商业模式，完成“业务到数据，数据到业务”的循环。

企业需要培育具有数字化和业务思维的复合人才，结合业务发展的特点和数字科技的创新，塑造企业的业务数字化战略，发现数字化增长机会，加快企业业务数字化转型。

推动智能物流装备技术升级

中科微至科技股份有限公司董事长 李功燕

作为国内领先的智能物流装备系统综合解决方案提供商，中科微至科技股份有限公司掌握智能物流输送、分拣、仓储及搬运全套系统及其关键部件研发、设计、生产能力。中科微至抢抓人工智能、大数据技术等发展机遇，走出了一条依靠科技创新驱动高质量发展的道路。

中科微至当前的研发体系分为技术、产品和应用三个层级，其中以机械、电控、软件、算法等为代表的底层技术层，是中科微至的重要竞争力。对底层技术持续的创新研发，让中科微至突破了自动分拣、智能仓储系统在内的多项关键技术。

在深化智能物流领域的数字化变革演进过程中，中科微至加强技术创新，推进全面发展，并积极拓展国际市场，加强与国际优秀企业的合作与交流，推动智能物流装备技术升级。

时空大数据技术为数字经济发展注入活力

吉奥时空信息技术股份有限公司董事长兼总裁 刘奕夫

今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。“十四五”规划纲要明确提出，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业。地理信息作为基础性、关键性生产要素，已经融入生产、分配等各个环节，吉奥时空信息技术股份有限公司深耕地理信息产业，以前沿时空大数据技术为数字经济发展注入新的活力。

吉奥利用人工智能、数字孪生、时空大数据、云计算等关键技术，构建了地理空间数字孪生智能底座，助力数字经济发展。吉奥建立了统一的编码体系，打造跨行业、跨部门、跨层级的“数字身份证”，实现数据统一管理、服务统一发布，提升数据标准化，解决了各业务部门信息系统建设分散、数据重复采集和数据盲区并存的问题。

当前，很多数据还未完全有效利用起来，吉奥将利用时空大数据体系深度挖掘数据要素潜力，推进数据资产化为数据资产构建赋能增效，增强数字经济活力。

助力加强金融机构与小微企业的联系

信也科技集团党委书记 苗 萌

数字科技是提升小微企业融资效率的重要手段。信也科技集团助力加强金融机构与小微企业的联系，将大数据、云计算、人工智能等技术手段运用在小微业务全流程服务中，创新风险评估方式，加快小微贷款审批进程。

信也科技深化小微业务布局，强化科技型“小店”金融业务，加强数字化服务产品矩阵建设，在垂直小微服务领域加速扩大业务布局。

伴随着数字化与新技术的演进，金融市场、产品等都发生了新变化，众多金融功能与价值的实现都离不开数字化支持。2023年，信也科技为超过81.1万家小微企业提供了便利化服务，截至目前已为超过100家机构提供数字化服务。

同时，信也科技通过自主研发的智能获客、智能风控、反欺诈、智能运营等技术手段，帮助金融机构扩大业务规模，降低业务成本，提升业务效率。

为培育发展新质生产力提供金融支撑

兴业银行股份有限公司金融科技研究院院长 陈 翀

兴业银行坚持“科技兴行”，全面加快数字化转型，积极融入和服务数字中国建设。兴业银行推出“技术流”授信评价体系，对企业科技创新实力进行精准评估，为各行业培育发展新质生产力提供金融支撑。

兴业银行上线“双碳”管理平台，积极运用大数据、云计算、人工智能等技术赋能企业绿色发展。截至目前，兴业银行已开设个人碳账户70.18万个和企业碳账户2100多个。兴业银行建立金融特派员制度，推出卫星遥感应用平台，搭建“生物资产数字化监管平台”，探索乡村金融新模式，推动资金要素向乡村流动、现代金融服务向乡村延伸。兴业银行引入“CDC+实时计算”处理模式，打造高效友好的养老金账户开户流程，构建养老金融综合化服务体系。兴业银行目前已开立数字人民币钱包近800万个，并聚焦知识问答、报告生成等领域，推出首批AI大模型应用。

不断提升数字化风险管控能力

白鸽在线（厦门）网络科技有限公司创始人、董事长兼首席执行官 涂锦波

在数字经济加速发展的背景下，培育发展新质生产力，企业要有效识别并抓住新兴技术趋势。既要有“新理解”，又要有“高质效”，还要有“整合力”。

企业要基于对所在领域和市场需求的理解，创新数字经济时代下的发展模式，聚焦主业，提升经营质效，实现组织的聚合、要素的整合、价值的联合。

白鸽在线作为数字化风险管理解决方案提供商，在成立之初便坚持创新发展，在场景联动中不断提升数字化风险管控能力，形成“科技+产业+生态”的模式。

目前，白鸽在线围绕“技术创新、产品创新、融合创新”，逐步搭建并完善“算力服务—数据服务—模型服务”服务体系，通过持续扩大合作面、拓展合作方，进一步加大技术研发和创新力度，不断提质增效，力争在助力社会治理、企业经营、民生保障等方面有所贡献。

《 人民日报 》（ 2024年07月14日 07 版）

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(责编：白宇、卫嘉)

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