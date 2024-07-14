新华社北京7月14日电（记者 樊曦）记者14日从中国国家铁路集团有限公司获悉，今年6月份，国家铁路发送货物3.32亿吨，完成货运周转量2665亿吨公里，同比分别增长6.1%、5.3%，创历史同期新高。目前，我国铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位，并持续保持高位运行。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁企业加快推进铁路现代物流体系建设，主动对接企业生产和物流市场需求，加大货运能力投放，大力发展多式联运，加快铁路专用线建设，优化铁路物流产品供给和运输组织，为国民经济回升向好和降低全社会物流成本提供了有力支撑。

在重点物资运输保障方面，国铁企业精心组织迎峰度夏能源保供运输，用好大秦、浩吉、瓦日、唐包、兰新铁路等主要货运通道，大力开行万吨列车，加强西煤东运、北煤南运、疆煤外运组织。6月份，国家铁路煤炭日均装车8.35万车、同比增长5.6%，电煤日均装车5.9万车、同比增长3%，均创历史同期新高。

此外，国铁企业发挥全国40个铁路物流中心的作用，推动铁路运输由传统“站到站”向“门到门”全程物流服务转变。相关企业大力发展多式联运，研发了卷钢箱、粮食箱、危货液体罐箱等17种新箱型，有效推动了公铁联运、海铁联运高质量发展。6月份，国家铁路集装箱、商品汽车、冷链货物发送量同比分别增长18.0%、12.1%、21.2%，均创历史同期新高。

与此同时，国铁企业加强铁路国际合作，持续提升通道运输能力和重点口岸换装能力，加强班列全程运行盯控和安全保障，跨境货物运输呈现量质齐升态势，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为服务我国外贸发展和高水平对外开放注入了新动能。6月份，中欧班列累计开行1719列、发送货物18万标箱，同比分别增长15%、11%；中老铁路跨境货物累计发送278.3万吨，同比增长20.7%。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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