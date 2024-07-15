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从北京来到雄安——

“我们一家人都是新区的建设者”（区域协调发展微观察）

本报记者 张志锋
2024年07月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“每天叫醒我的，不是闹钟，而是对未来的期待！”早上7点半，中电信数字城市科技有限公司员工贾梦霜从家出发，开车10多分钟就到了公司。她所在的公司，位于雄安新区启动区的中国电信智慧城市产业园，这是新区首批3个市场化疏解项目之一，已有600多人进驻办公。

　　“来到雄安，离不开两次选择。”贾梦霜的办公桌上摆放着入职纪念章。

　　2016年大学毕业后，贾梦霜留在北京打拼，“在西城区上班，在大兴区租房，每天上下班挤地铁，一趟要花1个多小时。”

　　2017年，设立雄安新区的决定让贾梦霜眼前一亮。随着市场化疏解项目推进，2021年6月，中国电信二级子公司——中电信数字城市科技有限公司在雄安成立，当年12月，贾梦霜通过社会招聘入职。

　　“我看好新区前景，这是第一次选择。”贾梦霜说，当时，丈夫孙朝曦在北京一家银行工作，收入丰厚，不想离开北京，但她最终下决心拼一把。2022年初，贾梦霜带着儿子来到雄安，“雄安是未来之城，正在大建设大发展，不能错过这个时代机遇。”

　　打开大屏，贾梦霜演示起多功能“智慧”杆，“这是我们打造的规模化区域级数字道路项目，已在容东片区的153公里道路上应用，通过5G等技术开展智能网联驾驶试验。”

　　“京津冀协同发展，雄安新区成为干事创业的热土，我也找到了向往的生活。”贾梦霜在公司主要负责数字道路建设等科技创新项目的推广。

　　看到妻子的新生活，2023年，孙朝曦也来到新区一家银行工作。“雄安新区已进入大规模建设与承接北京非首都功能疏解并重阶段，银行机构纷纷提供金融支持。现在，我们一家人都是新区的建设者。”孙朝曦说。

　　在雄安新区买房、安居，这是贾梦霜的第二次选择。

　　中午下班回家，路过雄安北海幼儿园，贾梦霜顺道给儿子报了名，“孩子今年9月入园，我们8月搬新家。”

　　出幼儿园，过一个路口就到了新家——一套精装三居室。新家不仅宽敞明亮，配套设施也十分齐全，周边有雄安史家胡同小学和北京四中雄安校区，不远处还有雄安宣武医院，职住平衡的15分钟生活圈很便利。

　　站在新家阳台向南看，远处耸立着两座高楼。“那是首批疏解央企中国中化、中国华能的总部，正在施工中。”贾梦霜说。迄今，央企已在雄安新区设立各类分支机构200多家。

　　“雄安新区每天都有新变化，我们是参与者、见证者。”贾梦霜驱车穿行在宽阔的马路上，一栋栋鳞次栉比的新楼从车窗前掠过……

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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