本报北京7月14日电 （记者罗珊珊）商务部日前发布数据显示：今年上半年，我国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%。

2013至2022年，我国吸引外资规模以人民币计连续10年稳步增长。今年上半年，我国吸引外资规模近5000亿元，处于近10年来的高位。

从行业看，上半年，制造业实际使用外资1418.6亿元，占全国实际使用外资比重达28.4%，较去年同期提高2.4个百分点。高技术制造业实际使用外资637.5亿元，占全国实际使用外资的12.8%，较去年同期提高2.4个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业实际使用外资同比分别增长87.5%和43.4%。

下一步，我国将深化重点领域对外开放，提升精准招商引资水平，着力打造国际一流营商环境，让外资企业进得来、留得住、发展好。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经