本报记者 李 刚 李 纵

面前的金色立方体只有芝麻粒大小。看着不起眼，1毫米的厚度上却堆叠了上千层印有金属电极的膜片，制作这些膜片的材料，是陶瓷。

一部手机要用上千颗“芝麻粒”，一辆新能源汽车则要上万颗。将陶瓷与电子联系在一起的这种“芝麻粒”，叫多层片式陶瓷电容器。有电路板的地方基本就有它的身影，不仅出现在日常使用的数码设备、智能手机中，也广泛应用于航空航天等领域。

“别看它个头小，对容量和可靠性的要求却高。越小，越能与电子产品小型化的发展趋势适配，但不容易做到。”三环（集团）股份有限公司副总裁、研究院院长邱基华指着手上的金色多层片式陶瓷电容器说，点“瓷”成金，三环用两年，走过国外同行10多年的路。

三环集团所在的广东潮州，自古以“潮州瓷”闻名。如今，潮州仍是全国最大的日用陶瓷生产、出口基地之一，日用陶瓷年销量占全球市场约30%。

然而，受原材料价格上涨、海外需求疲软等因素影响，潮州陶瓷产业优势逐渐减弱。向何处转型，成为潮州陶瓷企业的必答题。

三环集团也曾陷入困局。邱基华还记得，当初为了进入红火的瓷砖市场，公司高价购入全套意大利瓷砖生产设备，但市场竞争残酷，产量越高、卖价却越低。

“低附加值产品、低水平竞争没出路。”痛定思痛，三环集团创始人张万镇卖掉数千万元购入的生产设备，决定发展具有自主知识产权的高技术产品。

“创新不能盲目，我们也走过弯路。”邱基华回忆，照明用金属卤素灯一度很被看好，透明陶瓷灯壳有市场。公司准备大干一场，投入大量精力研发后，LED灯异军突起，之前的资金、时间都“打了水漂”。

这时候，公司有人想打退堂鼓，“别搞所谓的创新了，老老实实生产成熟产品就行了”。

企业决策层坚持认为，不搞创新就没有未来。这一次，他们成立研究团队，一手分析政策，找准产业发展方向；一手调研市场，摸清用户需求搞研发。

经过调研，高端多层片式陶瓷电容器进入三环视野。由于技术难度大，这一产品生产制造长期被外国企业垄断，在国内市场需求大、潜力大。

高端多层片式陶瓷电容器的研发关键是介质层陶瓷材料，需要用最先进的透射电镜观察其微观结构和成分。“一台透射电镜上千万元，这对企业来说压力很大。”邱基华说，起初，他们把材料送去广州的实验室检测，但一段时间过去，研发迟迟没有进展。

“贵也要买。”在张万镇力主下，三环研究院买下多台透射电镜，研发人员从而可以迅速便捷地观察到陶瓷材料中不同区域的微观结构，助力关键技术瓶颈突破，陶瓷介质膜成功从5微米缩小到1微米。

“我们持续创新，将传统陶瓷做成高技术、高质量、高附加值的功能陶瓷、电子陶瓷和新能源陶瓷，多种产品在全球市场上占据主导地位。”邱基华表示，近年来三环集团实施了一批技改项目和新产品研发项目，已掌握从原材料到成品的全过程生产技术，公司净利润率多年保持在30%左右。同时，一个联合上下游企业和相关研发单位的先进陶瓷材料创新中心成功组建，带动产业链上下游共同参与创新，潮州的高技术陶瓷产业集群轮廓日渐清晰。

“潮州正积极推动陶瓷产业转型升级。”潮州市工信局副局长高涛介绍，近年来，当地大力推动高技术陶瓷产业发展，提出16项具体扶持措施，新增7项市级奖励事项，推动陶瓷工业装备超2万台套机器人等智能化设备，鼓励“潮州瓷”向价值链中高端攀升。

制瓷窑火，经千年不息；潮州陶瓷，正淬火升级。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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