人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

智能化走向深入，绿色化底色更浓，集群化步伐加快

轻工业转型升级提速

本报记者 韩 鑫
2024年07月15日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：中国轻工业联合会
　　制图：张丹峰

　　广东潮州，传统陶瓷变身电子元器件，不仅遍布于家用电器、数码设备等消费品领域，还延展到生物医疗、芯片封装等高科技行业。

　　湖南醴陵，传统窑炉升级为智能车间，智能设备揽下“瓷器活”，流程精简、效率提升，24小时内陶土变产品，节约人力也提升效率。

　　浙江建德，陶瓷企业联合电力部门广泛开展光伏并网，降低用能成本的同时，实现绿色用能。

　　发力高端化、瞄准智能化、锚定绿色化，从日用陶瓷、艺术陶瓷到美观实用的建筑陶瓷、科技满满的特种陶瓷，陶瓷业转型升级正提速。

　　“我国是陶瓷生产大国，年产量和出口量均居世界首位。”中国陶瓷工业协会有关负责人介绍，近年来，各地以智能化为抓手，不断推动陶瓷产业从低端向中高端升级、由粗放向精细转变，在更好满足定制化、个性化消费需求中提升产业竞争力。

　　以醴陵为例，2020年以来，全市100余家陶瓷企业累计投入近4亿元升级工艺和设备，引进约1100台套自动化智能化生产装备，智能化替代率超70%。

　　不只陶瓷业，新一轮技术革命和产业变革深入推进，数字化智能化成为轻工业转型升级的主攻方向。“作为国民经济的传统优势产业和重要民生产业，轻工业涵盖吃、穿、住、行等领域。”中国轻工业联合会会长张崇和说，轻工业加快转型升级、提质增效。今年前5月，轻工业实现营业收入8.8万亿元，同比增长2.5%，实现利润5242.9亿元，同比增长18.7%，增速高于全国工业15.3个百分点。

　　智能化走向深入。编制《轻工业数字化转型发展报告》，发布70项数字化转型创新成果，促进轻工业企业平台化设计比例达16.3%，智能化生产比例达12.2%，分别高于制造业平均水平5.7个百分点和5.6个百分点。目前，轻工业数字化研发设计工具普及率为77%、工业电子商务普及率达70%，正加速向智造跃升。

　　绿色化底色更浓。去年6月，《轻工行业重点领域碳达峰实施方案》发布，提出6方面18项重点任务，推动轻工行业发展绿色家居、节能家电、绿色包装等。轻工业绿色工厂达1041家，占全国的1/5；绿色供应链管理企业达147家，占全国的1/4。

　　集群化步伐加快。四川宜宾培育动力电池产业，辽宁大连发展特色食品产业集群，浙江永康建设“世界五金之都”……轻工产区新格局加速形成，培育形成50个年营业收入超300亿元、总规模超4万亿元的轻工产业集群方阵。312个轻工产业集群，主营业务收入占行业总收入的40%以上，成为轻工业高质量发展的支柱力量。

　　“未来一个时期是我国轻工业转型升级、迈向高质量发展的关键时期。”张崇和表示，要把培育发展新质生产力作为轻工业发展的重中之重，进一步强化政策支持、完善创新体系，塑造发展新优势。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：从7月16日0时起全国进入防汛关键期
　　“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会现场。人民网 欧阳易佳摄 人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）水利部今日举办“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会。…
淮河发生2024年第1号洪水
　　人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近期强降雨影响，淮河干流王家坝水文站（安徽阜南）7月13日16时12分水位涨至警戒水位（27.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“淮河2024年第1号洪水”。 针对淮河流域近期强降雨，水利部每日会商研判，发出“一省一单”靶向预警，督促做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，指导调度流域骨干水库提前预泄腾库，调度临淮岗水利枢纽、蚌埠闸和洪泽湖三河闸等大流量下泄，为迎战暴雨洪水做好准备。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部