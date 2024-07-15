本报记者 韩 鑫

数据来源：中国轻工业联合会

制图：张丹峰

广东潮州，传统陶瓷变身电子元器件，不仅遍布于家用电器、数码设备等消费品领域，还延展到生物医疗、芯片封装等高科技行业。

湖南醴陵，传统窑炉升级为智能车间，智能设备揽下“瓷器活”，流程精简、效率提升，24小时内陶土变产品，节约人力也提升效率。

浙江建德，陶瓷企业联合电力部门广泛开展光伏并网，降低用能成本的同时，实现绿色用能。

发力高端化、瞄准智能化、锚定绿色化，从日用陶瓷、艺术陶瓷到美观实用的建筑陶瓷、科技满满的特种陶瓷，陶瓷业转型升级正提速。

“我国是陶瓷生产大国，年产量和出口量均居世界首位。”中国陶瓷工业协会有关负责人介绍，近年来，各地以智能化为抓手，不断推动陶瓷产业从低端向中高端升级、由粗放向精细转变，在更好满足定制化、个性化消费需求中提升产业竞争力。

以醴陵为例，2020年以来，全市100余家陶瓷企业累计投入近4亿元升级工艺和设备，引进约1100台套自动化智能化生产装备，智能化替代率超70%。

不只陶瓷业，新一轮技术革命和产业变革深入推进，数字化智能化成为轻工业转型升级的主攻方向。“作为国民经济的传统优势产业和重要民生产业，轻工业涵盖吃、穿、住、行等领域。”中国轻工业联合会会长张崇和说，轻工业加快转型升级、提质增效。今年前5月，轻工业实现营业收入8.8万亿元，同比增长2.5%，实现利润5242.9亿元，同比增长18.7%，增速高于全国工业15.3个百分点。

智能化走向深入。编制《轻工业数字化转型发展报告》，发布70项数字化转型创新成果，促进轻工业企业平台化设计比例达16.3%，智能化生产比例达12.2%，分别高于制造业平均水平5.7个百分点和5.6个百分点。目前，轻工业数字化研发设计工具普及率为77%、工业电子商务普及率达70%，正加速向智造跃升。

绿色化底色更浓。去年6月，《轻工行业重点领域碳达峰实施方案》发布，提出6方面18项重点任务，推动轻工行业发展绿色家居、节能家电、绿色包装等。轻工业绿色工厂达1041家，占全国的1/5；绿色供应链管理企业达147家，占全国的1/4。

集群化步伐加快。四川宜宾培育动力电池产业，辽宁大连发展特色食品产业集群，浙江永康建设“世界五金之都”……轻工产区新格局加速形成，培育形成50个年营业收入超300亿元、总规模超4万亿元的轻工产业集群方阵。312个轻工产业集群，主营业务收入占行业总收入的40%以上，成为轻工业高质量发展的支柱力量。

“未来一个时期是我国轻工业转型升级、迈向高质量发展的关键时期。”张崇和表示，要把培育发展新质生产力作为轻工业发展的重中之重，进一步强化政策支持、完善创新体系，塑造发展新优势。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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