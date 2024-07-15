本报北京7月14日电 （记者吴秋余）中国人民银行数据显示：今年上半年，我国人民币贷款增加13.27万亿元。6月末，我国本外币贷款余额255.32万亿元，同比增长8.3%，人民币贷款余额250.85万亿元，同比增长8.8%。

总体看，信贷结构仍在延续优化态势。6月末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其中，高技术制造业中长期贷款同比增长16.5%；专精特新企业贷款同比增长15.2%；普惠小微贷款同比增长16.9%。均高于同期全部贷款的增速。

分部门看，住户贷款增加1.46万亿元，其中，短期贷款增加2764亿元，中长期贷款增加1.18万亿元；企（事）业单位贷款增加11万亿元，其中，短期贷款增加3.11万亿元，中长期贷款增加8.08万亿元，票据融资减少3440亿元；非银行业金融机构贷款增加3889亿元。

数据显示，上半年，实体经济贷款利率继续保持下行态势，1—6月新发放企业贷款利率和个人住房贷款利率分别为约3.7%和3.6%，利率环境对实体经济总体是支持性的。

存款方面，上半年我国人民币存款增加11.46万亿元，其中，住户存款增加9.27万亿元，非金融企业存款减少1.45万亿元，财政性存款减少2434亿元，非银行业金融机构存款增加2.21万亿元。6月末，我国本外币存款余额301.68万亿元，同比增长6%，人民币存款余额295.72万亿元，同比增长6.1%。

据初步统计，上半年，我国社会融资规模增量累计为18.1万亿元，其中，对实体经济发放的人民币贷款增加12.46万亿元。6月末，我国社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同比增长8.3%。

上半年，我国经常项下跨境人民币结算金额为7.71万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为5.89万亿元、1.82万亿元。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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