高效开展夏管 打牢秋粮基础（新时代画卷）
喷防
喷防
中耕
除草
施肥
管护
管护
灌溉
灌溉
排涝
眼下，各类农作物进入生长的旺盛期。随着夏管有力有序推进，在田作物长势总体正常。各地区精细高效推进夏管工作，做好洪涝、干旱等自然灾害防范应对，落实施肥、喷防、中耕、除草等技术措施，促进作物正常生长发育，全力为秋粮丰收打牢基础。
据农业农村部最新农情调度，截至7月5日，全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。
7月16日，我国将进入“七下八上”防汛关键期，给农业生产带来不确定性。各地防汛抗旱促夏管，农业农村部分区域分灾种制定印发了黄淮海抗旱保夏播和南方水稻防涝抗灾技术意见，派出工作组和科技小分队蹲点指导：对黄淮海旱情，指导地方统筹调配水源，播前浇“造墒水”、播后浇“蒙头水”、出苗浇“解渴水”，促进作物正常生长发育；对南方洪涝，指导地方及时排涝降渍、追施肥料、防治病虫，对绝收田块及时改种补种，促进灾后恢复生产。
（本报记者 常 钦）
《 人民日报 》（ 2024年07月15日 08 版）
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