喷防

山西省永济市董村农场，农机手驾驶农机进行喷防作业。

金玉敏摄（影像中国）

喷防

湖南省永州市江永县潇浦镇塘背村，植保无人机在水稻田喷药防虫。

田如瑞摄（影像中国）

中耕

黑龙江省北大荒集团襄河农场有限公司第二管理区田间，农机在进行玉米中耕作业。

钱泊羽摄（新华社发）

除草

贵州省从江县刚边壮族乡三联村村民在稻田间除草。

罗京来摄（影像中国）

施肥

甘肃省张掖市民乐县张家沟湾村，农户驾驶农机为马铃薯施肥。

王晓泾摄（影像中国）

管护

福建省南平市浦城县三源村，村民在稻田里补插秧苗。

郑蔚武摄（影像中国）

管护

四川省泸州市纳溪区打古镇古纯村的高标准农田里，农技人员（左）指导村民开展田间管理。

廖胜春摄（影像中国）

灌溉

河南省商丘市梁园区闫庄新村，玉米田内的节水灌溉设施。

李 恒摄（新华社发）

灌溉

山东省临沂市郯城县归义农场，自移动式节水喷灌机在喷灌玉米田。

王 慧摄（人民视觉）

排涝

浙江省湖州市长兴县环湖大堤蔡浦港闸站在进行排涝作业，应对汛期内河水位上涨给农业生产带来的风险。

新华社记者 徐 昱摄

眼下，各类农作物进入生长的旺盛期。随着夏管有力有序推进，在田作物长势总体正常。各地区精细高效推进夏管工作，做好洪涝、干旱等自然灾害防范应对，落实施肥、喷防、中耕、除草等技术措施，促进作物正常生长发育，全力为秋粮丰收打牢基础。

据农业农村部最新农情调度，截至7月5日，全国夏播粮食已播83.1%，其中夏玉米、夏大豆基本播种结束，中稻栽插正在扫尾，双季晚稻7月中旬开始栽插。

7月16日，我国将进入“七下八上”防汛关键期，给农业生产带来不确定性。各地防汛抗旱促夏管，农业农村部分区域分灾种制定印发了黄淮海抗旱保夏播和南方水稻防涝抗灾技术意见，派出工作组和科技小分队蹲点指导：对黄淮海旱情，指导地方统筹调配水源，播前浇“造墒水”、播后浇“蒙头水”、出苗浇“解渴水”，促进作物正常生长发育；对南方洪涝，指导地方及时排涝降渍、追施肥料、防治病虫，对绝收田块及时改种补种，促进灾后恢复生产。

（本报记者 常 钦）

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经