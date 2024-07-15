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两份新能源汽车销售单的背后（身边的经济故事）

2024年07月15日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　安徽合肥，比亚迪汽车销售员周婷（右）与客户洽谈。
　　崔吉沛摄（人民视觉）

　　巴西圣保罗，长城汽车一家门店的销售场景。
　　张庆浩摄（人民视觉）

　　从想方设法拓展市场到新客户主动上门，安徽合肥比亚迪汽车销售员周婷——

　　“今年最忙时，一天签下19单”

　　本报记者  李俊杰

　　了解车型、看车试车、问价比价……上午9点，开门营业还不到半小时，位于安徽合肥蜀山区的一家比亚迪4S店已经热闹起来。走进店内，放眼望去，7辆展车边围着不少顾客。在一旁的休息区，销售员周婷正忙着跟顾客交流。

　　“每天来看车的人都很多，这已经是我今天接待的第二批顾客了。”周婷笑着说。

　　今年37岁的周婷从事汽车销售工作近6年。“我之前是一名燃油车销售员，2020年11月开始转做新能源汽车销售员。”周婷回忆，当时只是觉得新能源汽车是趋势，可以试一试，“没想到，试对了。今年最忙时，一天签下19单。”

　　说话间，周婷的电话响起。“不好意思，我邀约的客户到了。”说完，她起身走向门口，不一会儿，便领着一名顾客走了进来。

　　了解到该顾客购车主要用于上下班代步，周婷推荐了一款纯电版轿车。“您每天上下班来回50公里，开油车的话，一天的油费在40元左右；如果开电车，家里装个充电桩，充一次电二三十元，一个月充上三四次就够用了。加上现在买新能源汽车能免购置税，入手一辆很划算。”一笔账算下来，顾客频频点头。

　　一直忙到下午3点，周婷才得空回到工位休息。“这会儿有点空闲时间，我得给客户回电话。”周婷说。“您想咨询哪款车呢？”“您是换车还是第一次购车？”“您平时用车是通勤多还是出差多？”……短短一个小时，周婷跟20多名潜在客户电话沟通。“以前想方设法拓展市场，现在新客户主动找上门。”周婷边说边向记者展示通话记录。

　　“近几年，大家对新能源汽车的接受度和认可度越来越高，加上车企的促销激励，新能源汽车销售越来越火爆，‘忙’成了我们的常态。”周婷所在门店的市场经理王晓利介绍，2021年门店新能源汽车销售量才799辆，去年达到了2285辆，实现成倍增长。

　　下班回家后，周婷依旧忙着回复客户信息。等她再次抬起头时，窗外已是万家灯火。“我从事新能源汽车销售的这几年，赶上了新能源汽车产业快速发展的好时期，感受到大家的消费热情不断高涨。我相信，行业发展会越来越好。”周婷说。

　　

　　门店数一年多增加至72家，长城汽车巴西子公司渠道经理张庆浩——

　　“客户买新能源汽车时青睐中国品牌”

　　本报记者  时元皓

　　正值南半球冬季，巴西圣保罗的清晨有些许凉意。穿城而过的皮涅鲁斯河东岸高楼林立，不少国际化公司将办公地点设在这里。

　　长城汽车股份有限公司巴西子公司渠道经理张庆浩走进办公室，打开电脑，仔细查看近期门店的销售单。作为渠道开发和管理工作的负责人，长城汽车在巴西每一家门店从选址建店到运营管理，张庆浩都参与其中。“我们与客户建立直接连接。”张庆浩说，长城汽车巴西子公司的产品价格是统一的，客户可直接到店预订或通过电商平台下单，销售团队能直接掌握订单信息。

　　说话间，张庆浩完成了近期的数据分析工作。“今年全年的销量目标是较去年翻倍。”张庆浩说，“从上半年实际销售情况看，非常有希望实现这个目标。”巴西电动汽车协会数据显示，前5个月长城品牌轻型电动汽车销量近万辆，已接近去年全年同类型汽车的销量水平。

　　“事情越来越多，责任也更大了。”张庆浩说。已过中午，他匆匆吃了饭，就驱车前往圣保罗东部一家正在装修的门店。

　　自2021年来到巴西，张庆浩有近一半的工作时间出差在外。2023年5月，长城汽车在巴西的第一个门店开业，在快速布局下，去年底巴西门店数量达50家，目前已增加至72家，基本覆盖巴西主要城市。今年，长城汽车在巴西的门店数量预计达100家。

　　“之前很多巴西客户购买的都是传统高端的国外品牌油车，如今，客户买新能源汽车时青睐中国品牌。”张庆浩说，这份工作带给他的获得感，除了来自见证中国品牌在海外市场的发展壮大，还来自消费者的信赖。在巴西利亚，一名客户曾向张庆浩分享：自己先买了一辆长城汽车，后来又为妻子购买了一辆，最后全家用的5辆车都来自长城汽车，他还不断向身边的朋友推荐中国新能源汽车。

　　圣保罗冬日的白昼很短，张庆浩返回家时，天已黑透。休息片刻，他又开始下一项工作——巴西的晚上，也就是中国的早晨，他要和国内的同事对接，沟通下个月的销售计划。

　　

　　■链接

　　新能源汽车产销快速增长

　　中国汽车工业协会数据显示，前6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。前5月，新能源汽车出口的前三大市场分别为巴西、比利时和英国。

　　产销两旺的背后，是政策的有力支撑。财政部下拨专项资金用于支持老旧汽车报废更新，汽车以旧换新工作开局良好。工业和信息化部等5部门开展2024年新能源汽车下乡活动，加快补齐农村地区新能源汽车消费使用短板。产销两旺的背后，是对新兴市场的持续开拓。中国新能源汽车企业在以优质、高性价比产品吸引大量新兴市场消费者的同时，积极布局海外市场，在泰国、马来西亚、巴西等地新建或拟建生产线，推动全球新能源产业发展。

　　相关部门负责人表示，将引导各地在牌照、充电、通行等各个方面改善消费条件，持续提升驾乘体验，催生更多购买需求，让新能源汽车消费拥有良好环境，更好发挥对整体消费的带动作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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