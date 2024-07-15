林子夜

从油车销售转为新能源汽车销售，既为顾客提供多元选择，自己也获得事业发展，门店销售员周婷说，“现在新客户主动找上门。”在巴西扎根4年，中国新能源汽车渠道经理张庆浩的获得感，除了来自见证中国品牌在海外市场的发展壮大，还来自消费者与日俱增的信赖。

中国和巴西，地球的两边，中国品牌新能源汽车为何都销售火热？因为好产品自己会说话。

看产业基础，已形成规模效应的成熟汽车产业链体系，为中国新能源汽车的突出品质和高性价比提供坚实支撑。

看创新研发，聚焦动力电池、发力智能驾驶，不断迭代的技术提供更优驾乘体验。

看用户意识，从“制造出海”到“品牌出海”，中国新能源车企在海外建立工厂和营销团队，提供个性化定制服务，更好贴合不同地区的消费习惯。

好产品不是一个平面，而是多重因素叠加之后的立体呈现，更是从中国制造到中国创造的生动注释。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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