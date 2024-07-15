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江西抚州南城县整合创新资源

山坳里长出新兴产业

本报记者 郑少忠
2024年07月15日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　车行出江西南昌，沿福银高速东行至抚州，再一路穿山越岭，便到达山坳里的抚州南城县。

　　近年来，南城县整合科技创新资源，持续壮大低空经济、先进制造、新型储能等新兴产业，形成一批示范性强、带动性广的应用场景。江西星驰公司生产的超短焦投影仪，订单已经排到年底；江西鼎华芯泰科技有限公司生产的陶瓷基板等产品，推动了行业新技术的应用……“短短几年，南城县就引进了30多家科技含量高、产品附加值高的‘链主型’企业。”抚州市委相关负责人介绍。

　　加快智能升级，激活澎湃动能。南城县大力培育科技含量高、市场竞争力强的专精特新企业，并且在产业链上打造博士联络站和博士产研站，选派32名博士入园驻企，任职科技副总、技术顾问，为企业提供个性化服务，推动产业链、人才链、创新链深度融合。

　　江西恒必达实业有限公司建立元宇宙终端产业园，自主研发多种智能产品；锐凯科技有限公司积极研发第三代半导体新产品，新增15条高端集成电路封测生产线；蓝图智能制造科技有限公司生产大尺寸触摸屏、液晶显示屏和触控一体机，获得专利技术50多项……

　　2023年以来，全县共实施数字化、智能化、集约化、绿色化技术改造26项，打造数字化车间、智能化工厂2家，共有科技型中小企业100家、高新技术产业企业42家，12个工业新产品获评江西省优秀产品。

　　为不断优化营商环境，南城县把企业满意度作为“第一标尺”，启动专精特新企业培育行动，建立上市企业、“小巨人”企业、瞪羚企业培育库，在强化高新技术企业服务、加大金融支持力度、加强人才队伍建设、助力企业开拓市场等方面持续发力。江西坚德实业有限公司是一家高科技大型钻孔切割工具生产企业，在当地政府牵线搭桥下，企业与国外公司建立了广泛的技术交流与合作关系，成功跻身省级潜在瞪羚企业之列。

　　据介绍，当地探索推进“拿地即开工”“招标即开工”改革，将审批时限由60天压缩至10天。2023年，全县引进光通信芯片、氮化硅陶瓷轴承、储能新材料、高纯度石英砂等产业强链延链补链项目32个；成功申报高新技术企业29家、瞪羚企业1家，获评国家级专精特新企业1家、省级专精特新企业13家。今年1—4月，全县实现工业总产值57.74亿元，增长11.2%；规上工业增加值增长7.8%。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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