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“北京火箭大街”启动建设

将打造商业航天共性科研生产基地

2024年07月15日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月14日电  （记者王昊男）记者从北京经济技术开发区获悉：“北京火箭大街”项目近日在亦庄新城空天街区正式启动建设。该项目地处北京亦庄规划空天街区的关键节点，将打造商业航天共性科研生产基地。

　　据了解，“北京火箭大街”项目占地面积约95亩，总建筑面积约14万平方米，将围绕“聚产业、落场景、造生态”等重点环节，完善共性技术平台、高端制造中心、创新研发中心、科技互动展厅四大功能。

　　“项目以服务技术创新、模式创新、应用创新为目的，打造涵盖火箭研发试验、生产制造等10余个共享共用实验平台，为商业航天企业提供新技术研发及应用场景拓展等支撑保障。”北京经济技术开发区有关负责人介绍，为促进航天制造基础设施和资源开放共享，北京亦庄牵头设立中关村亦创商业航天联盟，吸收航天企业、高校院所、合作单位等加入，构建完善商业航天产业发展生态。

　　据介绍，2023年北京共发射14次商业火箭，其中13次来自亦庄。目前，北京亦庄已聚集70余家以航天为主业的经营主体，落地的民营火箭整箭研制企业占全国的75%以上，覆盖运载火箭、卫星研制、卫星应用、型号配套、地面设备、技术应用等领域。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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