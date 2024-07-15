本报记者 白光迪

3000多家工业企业，上万家经营主体，主要分布在纺织、化工、机械加工等传统产业……这是江苏无锡惠山区洛社镇在推进产业转型升级之初面临的状况。

“没有不好的产业，只有不合理的定位。”洛社镇党委副书记陈协说，以无锡天衣拉链制造有限公司为例，10年前，这家生产普通拉链的企业，为了在激烈的市场竞争中生存下来，转向研发生产防火服、速干服、露营服等功能性产品，开拓了发展蓝海。如今，天衣拉链的销售收入大幅增长，规模扩大了50%。

据了解，为加快产业转型升级，洛社镇除了对传统产业进行改造提升外，还加速发展战略性新兴产业。2021年6月，无锡惠山高新区（洛社镇）获批筹建。通过高新产业园区带动，洛社镇迎来新的发展机遇。

在无锡华光汽车部件产业集团有限公司，过去以生产传统燃油汽车零部件为主营业务，如今通过升级原有产业并增加电动汽车零部件生产线，经营困境迅速扭转。华光汽车的转型发展只是一个缩影，以航空航天、智慧物流、电动汽车为代表的现代产业集群正在当地加速构建。

瞄准航空航天产业，洛社镇也积极布局。2023年年初，无锡航空航天产业园开工奠基。产业园规划面积约3.3平方公里，以专精特新为发展导向，做强航空发动机和燃气轮机主导产业，打造机载设备、研发试验和检验检测特色产业，培育商业航天产业。目前已经入驻的创新创业平台有6个，已签约落地产业项目11个。

2023年，洛社镇地区生产总值达237.1亿元，全社会固定资产投资115.8亿元，规上工业总产值490.8亿元，同比均稳步增长，产业转型升级取得明显进展。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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