人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

川渝联合推进重点领域科技攻关

2024年07月15日06:10 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报重庆7月14日电  （记者常碧罗）记者从重庆市科技局获悉：重庆启动了2024年度川渝科技创新合作计划项目申报工作，集聚川渝两地优势科技资源，共同推进重点领域科技攻关。此次重点支持方向包括先进制造、人口健康、农业前沿技术、生态环境、公共安全五大领域，单个项目最高资助50万元。

　　先进制造领域重点支持城市要地无人机智能防控装备，异质轻合金材料高强韧连接工艺和装备，铝合金复杂薄壁结构铸造智能控制装备等方向。人口健康领域重点支持川渝重大病联防联治，AI+胸部CT阅片远程诊疗等方向。农业前沿技术领域重点支持榨菜、辣椒、甘蓝等川渝特色蔬菜分子设计育种，脆李、柑橘等川渝特色果树生物育种等方向。生态环境领域重点支持川渝页岩气开发区地质环境保护等方向。公共安全领域重点支持成渝地区中小流域洪水灾害气象预警，森林灭火复杂地形机动供水管线装备与快速部署等方向。

　　据了解，上述每个领域立项支持的项目数量将不超过10项，累计立项支持不超过50项。单个项目申请市级财政资金资助额度为30万元—50万元，采取事前资助方式。近年来，川渝全面深化科技合作，持续实施川渝科技创新合作计划，已联合开展重要技术攻关项目161项。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：从7月16日0时起全国进入防汛关键期
　　“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会现场。人民网 欧阳易佳摄 人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）水利部今日举办“七下八上”防汛关键期有关情况新闻通气会。…
淮河发生2024年第1号洪水
　　人民网北京7月14日电 （欧阳易佳）据水利部消息，受近期强降雨影响，淮河干流王家坝水文站（安徽阜南）7月13日16时12分水位涨至警戒水位（27.50米），依据水利部《全国主要江河洪水编号规定》，编号为“淮河2024年第1号洪水”。 针对淮河流域近期强降雨，水利部每日会商研判，发出“一省一单”靶向预警，督促做好水库安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，指导调度流域骨干水库提前预泄腾库，调度临淮岗水利枢纽、蚌埠闸和洪泽湖三河闸等大流量下泄，为迎战暴雨洪水做好准备。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部