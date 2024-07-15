本报重庆7月14日电 （记者常碧罗）记者从重庆市科技局获悉：重庆启动了2024年度川渝科技创新合作计划项目申报工作，集聚川渝两地优势科技资源，共同推进重点领域科技攻关。此次重点支持方向包括先进制造、人口健康、农业前沿技术、生态环境、公共安全五大领域，单个项目最高资助50万元。

先进制造领域重点支持城市要地无人机智能防控装备，异质轻合金材料高强韧连接工艺和装备，铝合金复杂薄壁结构铸造智能控制装备等方向。人口健康领域重点支持川渝重大病联防联治，AI+胸部CT阅片远程诊疗等方向。农业前沿技术领域重点支持榨菜、辣椒、甘蓝等川渝特色蔬菜分子设计育种，脆李、柑橘等川渝特色果树生物育种等方向。生态环境领域重点支持川渝页岩气开发区地质环境保护等方向。公共安全领域重点支持成渝地区中小流域洪水灾害气象预警，森林灭火复杂地形机动供水管线装备与快速部署等方向。

据了解，上述每个领域立项支持的项目数量将不超过10项，累计立项支持不超过50项。单个项目申请市级财政资金资助额度为30万元—50万元，采取事前资助方式。近年来，川渝全面深化科技合作，持续实施川渝科技创新合作计划，已联合开展重要技术攻关项目161项。

《 人民日报 》（ 2024年07月15日 12 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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