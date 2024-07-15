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全国农担体系着力服务国家重点支农政策目标（财经短波）

2024年07月15日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  “三夏”是农业生产的关键时期。望着金黄的麦田，安徽宿州砀山县朱楼镇黄连楼村丰产农机合作社理事长尉晓说：“多亏了安徽农担200万元的担保贷款支持，今年才能顺利扩大种植规模。”

　　安徽农担是全国农业信贷担保体系（以下简称“全国农担体系”）成员。2016年，根据党中央、国务院部署，国家农业信贷担保联盟有限责任公司（以下简称“国家农担公司”）及33家省级农担公司组成的全国农业信贷担保体系成立，主要功能职责是缓解农业适度规模经营中的融资难、融资贵问题，是财政金融协同支农的机制创新。

　　近年来，全国农担体系充分发挥政策效能，积极融入乡村振兴多元化投入保障机制，多措并举着力落实国家重点支农政策，助力全方位夯实粮食安全根基。截至目前，全国农担体系累计担保金额超过1.4万亿元，在保余额占全国涉农融资担保余额达55%，对全国主要农业大县及160个国家乡村振兴重点帮扶县实现业务全覆盖。

　　为积极落实财政支农工作部署，国家农担公司出台《全国农担体系重点支持方向清单指引》，明确保障粮食安全、重要农产品稳产保供、创新支持现代农业发展、持续巩固拓展脱贫攻坚成果等四个重点支持方向；指导各省级农担公司因地制宜，积极融入乡村振兴多元化投入保障机制；要求强化分支机构建设，下沉服务，让更多融资存在困难的经营主体了解农担、用好农担。近期，国家农担公司组织全国农担体系开展为期三年的“担保助粮”行动，围绕粮食种植、流通、加工等重点生产环节，抢抓重要农时，持续强化担保服务质效。截至目前，全国农担体系粮食种植累计担保金额超2700亿元。

　　（曲哲涵）

　　《 人民日报 》（ 2024年07月15日 20 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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