原标题：电网大模型“大瓦特”实现五省区广泛应用

科技日报北京7月14日电 （记者叶青 实习生杨智晴）14日，在第二十六届中国北京国际科技产业博览会上，南方电网展示了国内首个自主可控的电力大模型“大瓦特”，其已实现人工替代率80%。

南方电网相关工作人员介绍，“大瓦特”基于自主研发的算力芯片和学习框架，从零开始进行训练。目前，其能够轻松实现聊天交互、信息查询、图形识别和文本撰写等功能。该模型已在南方五省区发、输、变、配、用电各领域80余个场景广泛应用。

据了解，广西电网公司基于南方电网“大瓦特”应用，将输电线路缺陷隐患识别效率提升了5倍，平均缺陷识别率为91.24%，准确率提升了15%。大模型能够更加精准地表述缺陷隐患类型和位置，解决模型碎片化问题，更好地处理未见过的电力业务场景缺陷。该大模型对鸟巢、绝缘子自爆等典型缺陷的识别精度很高，基本实现了替代人工，为电力基层班组减负。数据显示， “大瓦特”已实现南方电网公司智能客服、输电巡检人工替代率达80%，负荷预测实现网省两级全替代。

此外，记者了解到，电力用户也可以通过与“大瓦特”的互动，快速获得所需的电力信息和解决方案。

(责编：杨曦、陈键)

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