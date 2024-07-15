原标题：国家生物制造产业创新中心启动建设

科技日报深圳7月14日电 （记者罗云鹏）14日，国家生物制造产业创新中心（以下简称“国创中心”）在广东省深圳市光明区启动建设。这是我国生物制造领域首个国家级产业创新平台。

国创中心由中国科学院深圳先进技术研究院联动央企、国企和龙头民营企业共同打造，旨在服务国家重大战略、强化关键共性技术协同攻关、构建产业协同创新生态、支撑打造生物制造产业创新高地。

据悉，国创中心将打造自动化生物制造平台、跨尺度生物多模态验证平台、生产工艺高通量开发平台、中试放大及GMP平台、大规模载体制备与质控平台、生物信息计算支撑平台等六大技术平台。

中国科学院深圳先进技术研究院副院长、国创中心主任刘陈立表示，围绕国家重大战略产业需求，国创中心聚焦生物制造，并探索将原有实验室到企业的线性转化模式，转变为非线性互动式模式，推动我国生物制造产业高质量发展。

据了解，国创中心建成后，将与同区域内的合成生物研究重大科技基础设施、深圳市工程生物产业创新中心、深圳理工大学合成生物学院等科教产教平台联动，实现从原创突破到产业发展的上下游协同，加速形成合成生物制造产业全过程创新生态链。

(责编：杨曦、陈键)

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