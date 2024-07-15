赵汉斌

原标题：我国统计与数据科学为高质量发展提供重要动力

“目前，我国统计与数据科学前沿成果份额已攀升至世界第二。统计赋能、数据赋能为促进我国经济社会高质量发展提供了重要动力。”在7月12日至14日云南昆明举行的第二届全国统计与数据科学联合会议期间，会议轮值主席、中国科学院院士陈松蹊告诉记者。

当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术日新月异，为经济社会发展、国家管理、社会治理以及人民生活带来了重大而深远的影响。会议期间，中外专家齐聚一堂，共谋统计与数据科学发展之道。

“数据是政府治理、企业发展和科学研究的核心资源和竞争力所在。在看似杂乱无章的大数据中，统计学可以帮助人们发现隐藏的规律和趋势，进而指导决策和行动。”中国科学院院士、国家自然科学基金委员会副主任江松说，精准挖掘这些宝贵的信息资源，成为各行各业迫切需要解决的难题。

记者了解到，近年来，我国设立了一批重大项目、专项项目和应急管理项目，全力推动我国统计学科、数据要素与数字经济的高质量发展。

“基于统计的管理，正深刻地影响着经济社会发展。”云南省统计局党组书记、局长李启荣认为，统计与数据科学不仅服务国家和地方政府治理，也是产学研深度融合的关键纽带。

“统计学学科涉及理学、工学、医学、经济学、社会学等众多领域。但目前，统计与数据分析人才数量仍显不足。”陈松蹊告诉记者，加速对数据分析领域的人才培养势在必行。

本届联合会承办方云南大学，在1989年正式创建了统计系。云南大学党委副书记、常务副校长马文会介绍，当前，云南大学将统计学列入一流学科建设规划，并着力于围绕新时代社会经济统计、大数据统计基础理论、贝叶斯统计与人工智能、张量分析与生物医学统计四个特色研究方向，培育优秀人才。

依托第二届全国统计与数据科学联合会议搭建的平台，来自中国现场统计研究会、中国数学会概率统计分会等机构，以及全国334家高校、科研院所与企业的精英汇聚一堂。同时，还有来自美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学等115所海外高校的2200余名代表，共同切磋交流。

美国爱荷华州立大学教授艾丽西亚·卡里奎里认为，统计学应在民事和刑事司法系统发挥关键作用；来自美国卡内基梅隆大学教授凯瑟琳·罗德则分享了统计与数据科学应用于遗传和基因组测序的相关课题。

“数据科学的交叉融合与扩展，离不开广泛的国际交流。我们将通过这一平台，继续促进这一领域的交流合作。”陈松蹊告诉记者，这也是全球第二大规模的统计学交流平台。

会议期间，丰富多彩的学术报告、企业展台及人才招聘等活动，让与会者收获满满。

“这样高层次的交流平台，有力促进了学术界、产业界等领域的交流与合作，将进一步提升我国在统计与数据科学领域的核心竞争力和国际影响力。”马文会说，通过深度交流、互学互鉴，大家一定会碰撞出智慧和友谊的火花。

（科技日报昆明7月14日电）

(责编：杨曦、陈键)

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