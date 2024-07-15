郑永年

原标题：发展新质生产力的“新三驾马车”

新质生产力的核心在于技术进步所驱动的产业升级，具体表现在两个层面：一是产品或服务形态变化的业务升级；二是产品价值的跃升。从世界经济史来看，所有成功成为发达经济体的社会，最重要的一环就是实现了“基于技术进步之上的产业升级”。

从经验上看，一个经济体往往因为各种原因而面临技术落后的风险。例如，发展中国家凭借低成本优势承接发达国家成熟产业的产能转移，一旦成熟技术转移的红利被“收割”完毕，而发展中国家本土企业既不能通过自身努力实现现有领域的技术水平提升，又不能将应用性技术转型为原创性技术，其经济增长就会进入长期相对停滞的状态。无论是科学还是技术，都需要开放的环境。应用技术在互相开放的竞争状态中才能得到改进。发展中国家科技人才流失也是其无法实现技术赶超的一个重要原因。许多发展中国家自身培养的科技人才本就有限，而这些人才由于工作机会、经济待遇和生活质量等原因，常常被发达国家的移民政策所吸引，导致发展中国家面临严重的人才短缺问题，制约了其发展的步伐。

“新三驾马车”是发展新质生产力的有效手段，即一大批有能力进行基础科学研究的大学和科研机构，一大批有能力把基础研究转化成应用技术的企业或机构，一个开放的金融系统。“新三驾马车”必须相互配合。对我国而言，要通过“新三驾马车”发展新质生产力，需要在体制和政策层面作一系列改革。

在基础研究方面，大学和科研机构等战略科技力量是基础研究的主体。应保障科研工作者追求科研兴趣的自由空间。同时，要改革目前的科研评审制度，使之更有利于科学家选择感兴趣的方向进行研究。此外，国家还应建立开放式实验室，避免各个大学和科研机构的重复建设，提高实验室和设备的使用效率。

在应用技术方面，企业是应用技术转化的主体。这个主体既可以是国有企业，也可以是民营企业，但无论是哪类企业，都应是市场或者商业化导向的。一方面，要建设开放的工业实验室体系。工业实验室体系是把基础研究转化为应用技术的最重要工具，中国已经建立了诸多国家级工程实验室，并且呈现出越来越多的趋势。工业实验室的市场化改革不可或缺，尤其需要通过开放来提高其有效使用率。另一方面，要按区域进行劳动分工。基础研究和技术应用的区域分布不均衡，说明建设全国统一大市场的急迫性。各级政府应通过市场化改革，促进基础研究和技术应用全国统一大市场的形成。此外，要确立开放的企业制度，对企业制度进行改革。国有企业和大型民营企业之间、不同地区和部委所属国有企业之间、国有企业和民营企业之间应当互相开放，大型民营企业应当向中小型民营企业开放。这种互相开放可以促成供应链和产业链的拉长，从而增强竞争意识和竞争能力。

就金融服务而言，要加快建立风投体系。一方面，要鼓励国有资本在风投中扮演重要角色。国有资本应和大学、科研机构合作，对基础研究进行投资；和企业合作，对应用技术的转化进行投资。政府的产业基金应该向民间资本开放，吸收、包容和引领民营资本的产业投入，实现国有资本和社会资本优势互补、风险共担、回报共享。另一方面，要发挥民间风投的作用，有效吸引民间资本进入科创领域。民间资本对技术转化具有更强的敏感性和更大的灵活性，“走出去”之后也容易和当地资本展开合作。

【作者系香港中文大学（深圳）校长学勤讲座教授、公共政策学院院长】

(责编：杨曦、陈键)

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