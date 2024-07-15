原标题：星地异构移动性管理技术获新进展

科技日报讯 （记者崔爽）记者7月13日获悉，中国电信研究院日前发布了基于标识的星地异构移动性管理技术试验成果。该技术旨在解决复杂星地异构网络的移动性管理难题，提升网络性能，优化用户体验。试验结果显示，相比传统异构网络间的切换，基于标识的星地异构移动性管理技术将网络切换完成时长从秒级降至百毫秒级，时延稳定性显著提升。

随着卫星网络和地面移动网络不断发展，天地一体、星地融合成为未来通信重要趋势。特别是在复杂的低轨巨型星座组网环境下，移动性管理面临网络拓扑动态时变和大尺度空间异构切换难题。试验验证了基于标识的星地异构移动性管理技术方案和原型系统的可行性和有效性。

据悉，试验由中国电信研究院联合北京交通大学，依托中国电信大科创装置开展。相关方案和原型系统有望应用于未来星地异构网络。

(责编：杨曦、陈键)

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