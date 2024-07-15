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人社部：加大银发经济技术技能人才培养力度

2024年07月15日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：人社部：加大银发经济技术技能人才培养力度

科技日报讯 （记者华凌）为支持银发经济健康发展，人力资源和社会保障部近日发布通知，要求加大银发经济技术技能人才培养力度，将银发经济领域重点企业纳入用工服务保障范围，助力稳定和扩大就业。

人力资源和社会保障部就业促进司相关负责人介绍，在人才培养方面，将引导技工院校优化调整专业设置，加强涉老专业产教融合，及时将养老护理、健康照护、医疗服务等银发经济急需紧缺职业纳入职业技能培训目录并开展特色培训。

人社部门将指导银发经济领域用人单位自主开展技能人才评价，支持养老服务机构中从事康复、护理等专业技术工作的医务人员按规定参加职业资格考试或职称评审，在相关职业技能大赛中设立专门赛项。

在用工服务保障方面，人社部门将线上开设银发经济招聘专区，线下开展专场招聘活动，做好人才需求预测；落实银发经济企业吸纳就业政策，对招用高校毕业生的小微企业和招用就业困难人员的单位，按规定给予社会保险补贴。

(责编：杨曦、陈键)
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