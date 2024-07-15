梁 桐

原标题：贸易促进措施多于限制措施

位于几内亚比绍首都比绍的比绍港一隅。 新华社记者 韩旭摄

日前，世界贸易组织发布最新贸易监测报告指出，尽管面临保护主义压力，各成员仍在积极促进商品贸易，贸易促进措施总数超过贸易限制措施。世贸组织总干事伊维拉表示，报告彰显了世界贸易在挑战性地缘政治环境下仍具有强大韧性，尽管面临保护主义压力上升以及经济碎片化，世界各国政府仍在采取有意义的措施推进贸易自由化和便利化。

报告预计，未来两年内全球贸易将保持稳步增长，商品贸易有望在2024年实现2.6%的增长并在2025年进一步提速至3.3%，服务商品贸易前景亦将保持乐观。在去年10月至今年5月的监测期间内，世界经济持续稳步复苏，世界主要经济体的经济产出温和增长。欧元区年化季度GDP增长率从2023年四季度的0%提高到2024年一季度的1.3%。今后，随着全球通胀率下降，各国央行有望相继下调利率，全球商品消费和进口需求都将水涨船高。

报告指出，在其监测期间内，世贸组织成员和观察员共计采取了473项贸易措施，其中贸易促进措施169项，平均每月出台24.1条利好新政。与此同时贸易限制措施99项，多寡对比显示出各成员在当前地缘政治不稳定环境下对于保护贸易自由流动的强大决心。据统计，大多数贸易促进政策聚焦进口领域，减少或取消进口关税，以及废除或放松进口数量限制是最常见的贸促政策。同时，监测期内新增出口限制措施的数量大幅减少。各类贸易促进措施直接涵盖的进出口贸易额为12190亿美元，较上次贸易监测期间9772亿美元的规模上涨了24.7%，显示出有关贸易促进政策的高度有效性。

除贸易促进和贸易限制措施之外，贸易救济措施高度活跃，监测期内共出现205项有关措施，在各类贸易措施中单项占比最高，其中反倾销持续成为最主要政策内容。尤其值得注意的是，月度平均贸易救济政策数自2020年以来一直呈现下降趋势，此次突然逆转上升体现出各成员在贸易政策上正在加速以干预主义替代自由主义，寄希望于通过政策干预解决市场问题。

伊维拉还指出，有一系列进口限制性措施将对世界贸易产生巨大影响，只是因为发布时间过近而未被报告记录在内。但鼓舞人心的是仍能看到各成员利用世贸组织以及其他机制找到了解决分歧的办法，这远好过会让所有人利益受损的针锋相对式贸易报复措施。

(责编：杨曦、陈键)

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