蔡 淳

原标题：全球创新格局加速演变

挖掘新动能、寻找新路径、把握新机遇……面对错综复杂地缘政治形势和阴霾密布的增长前景，全球主要经济体纷纷探索“破局之策”，发力押注创新成为各方“最大公约数”。新一轮科技革命和产业革命突飞猛进，发达国家竭力捍卫领先优势，新兴经济体快速追赶，全球创新版图正在经历全面重塑。创新集群的兴起为全球创新注入了新的活力，“惊喜不断”的新兴技术更激发了人们对未来世界的无限遐想。

亚洲改写全球创新版图

欧盟等传统创新高地继续释放活力。根据欧盟委员会最新发布的“欧盟创新记分牌”报告，自2017年以来，欧盟的创新绩效已实现10%的增长，并在2023年至2024年间进一步增长了0.5%。通过《新欧洲创新议程》等政策工具，欧盟正致力于为整个欧洲的初创企业和成熟企业营造良好的创新环境，加速尖端前沿技术的发展，维护其全球创新地位。

不过，激烈的竞争态势让欧盟难以“高枕无忧”。一方面，欧盟内部成员国之间的创新差距仍然显著，欧盟在知识资产、创新型中小企业合作以及企业研发支出等方面也面临不少挑战；另一方面，通过对非欧盟欧洲国家和选定的全球竞争对手进行分析，瑞士才是最具创新力的欧洲国家，韩国仍是最具创新力的全球竞争对手，而中国已超越日本，并正在逐步缩小与欧盟的差距。

中国和韩国的表现亮眼。根据世界知识产权组织发布的《全球创新指数报告》，中国在专利申请、科技出版物和研发支出等方面表现卓越，其创新能力在全球中等收入经济体中名列前茅。韩国在创新质量、知识产权、研发支出和高科技出口等方面展现出强劲的竞争力。

在全球创新的大潮中，没有永远的领导者，只有不断的创新者。新兴经济体的快速崛起，让我们有理由期待一个更加多元、更加平衡、更加动态的全球创新版图。

创新集群效应全球显现

在全球范围内，创新集群已成为加速技术突破和促进经济发展的重要力量。

创新集群正发展成为包含孵化器、加速器、风险投资和专业服务的全面生态系统，为创新企业提供了从创意到市场的全方位支持。集群内的企业能够共享知识、技术和市场信息，形成创新的协同效应。同样值得注意的是，创新集群不再局限于传统科技强国，新兴市场和发展中国家也开始形成自己的创新集群，2023年世界知识产权组织发布的排名报告显示，中国拥有的全球百强科技创新集群数量首次跃居世界第一。

全世界顶级创新集群包括硅谷、剑桥科技集群和瑞士生物谷等。其中，以巴塞尔、苏黎世和伯尔尼地区为中心的瑞士生物谷是一个在全球享有盛誉的生物技术与生命科学集群。它涵盖了从基础研究到药物开发、临床试验和商业化的整个创新链，聚集了数百家小型和初创企业，以及大型制药企业如诺华和罗氏，从而形成了一个多元化的企业生态系统。集群内的大学和研究机构与企业开展合作研究项目，促进了知识与技术的交流。技术转移办公室帮助将研究成果转化为商业产品，加强了学术界与产业界的联系。生物谷内的企业还可以共享实验室、设备和专业知识，降低了研发成本，加速了创新进程。

争先拥抱新科技浪潮

从各个大型语言模型和视频模型的发布，再到“萝卜快跑”无人驾驶网约车服务的推出，一系列令人“惊艳不已”的创新产品横空出世，标志着全球正迅速步入Web3.0时代。

站在新一轮科技革命的门槛上，全球经济体正争先拥抱以人工智能、区块链、云计算、大数据、元宇宙等为代表的第三代互联网技术。这些技术不仅被视为产业变革的驱动力，而且正在深刻地改变着人类生活的每一个方面。

美国通过《创新与竞争法案》加强其在数字技术领域的领导地位。德国政府实施“数字化战略2025”，推动数字技术在各行业的应用。英国通过“工业战略挑战基金”支持技术创新和产业发展。韩国政府将信息通信技术全面应用于城市规划，专心打造“智慧城市国家”。

中国在这场技术革命中也不甘落后，特别是在人工智能、5G、云计算等前沿数字技术领域取得了显著进展。中国的信息与通信技术专利拥有量已占到全球总量的14%，凸显了其在全球技术竞争中的领先地位。这些创新成果不仅为数字经济的高质量发展提供了动力，也为中国的数字经济发展提供了坚实的技术支撑。

展望未来，全球科技创新的步伐将继续加快，而开放合作无疑将提供重要助力。当今世界，科学研究领域正在发生深刻变革，学科交叉融合不断发展，科学技术和经济社会发展加速渗透融合，跨界合作与跨国交流更是激发灵感的重要途径。因此，创新不应仅是国家间竞争的焦点，更是共同发展、共赢合作的桥梁。无论是人才的流动、技能的转移或是科研成果的转化，跨越国界的创新力量能够汇聚全人类的智慧，为解决全球性的挑战提供全球性的解决方案。期待各国摒弃零和思维，以开放包容心态推动国际科技创新交流合作，让科技创新为人类带来更多福祉。

(责编：杨曦、陈键)

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