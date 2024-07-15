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把好电动自行车安全关

段云鹏
2024年07月15日08:44 | 来源：经济日报
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原标题：把好电动自行车安全关

　　市场监管总局近日发布公告，决定对电动自行车所使用的锂离子蓄电池、充电器实施强制性产品认证管理。此举将进一步提高电动自行车产品质量，减少安全隐患，促进电动自行车行业规范发展。

　　如今，电动自行车已是人们生活中重要的交通工具，但因产品质量良莠不齐，导致出现自燃引发火灾事故。电动自行车的充电场景多集中在人口密集区，一旦发生火灾，危及范围广，经济损失大，对群众生命财产安全带来威胁。

　　相关报告显示，引发起火的原因很多，其中锂电池热失控、充电器短路等因素不可忽略。将锂电池及充电器纳入相关认证管理目录，推动产品合规安全进入市场，十分必要。

　　生产企业应遵守相关生产标准，不断完善生产工艺和管理流程，提高生产技术水平，确保产品质量达到认证标准，以优质产品满足市场需求，增强消费者信心；认证检测机构应积极履行主体责任，严格对照相关标准，及时清退处理不符合标准的产品；监管部门要加强市场监督，加大执法力度，严厉打击未经认证擅自进入市场流通和伪造、冒用、买卖认证标志等违法行为。

　　生产的高标准严要求并不意味着使用中可“高枕无忧”。消费者购买电动自行车锂电池和充电器时，需仔细辨别选择具有认证标志的合格产品，并养成良好的充电习惯，做到充电不上楼、控制充电时间、规范布线等，切实保护好自己和他人的生命财产安全。

(责编：杨曦、陈键)
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