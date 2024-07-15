刘萌 寇佳丽

原标题：路越走越宽阔 高水平对外开放稳步前行

党的二十大报告提出，中国坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济，更好惠及各国人民。

过去四十多年的实践证明，中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。这是中国基于发展需要作出的战略抉择。因此，中国开放的大门不仅不会关闭，而且只能越开越大！

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示，长期以来，外贸、外资在我国经济崛起过程中发挥了不可取代的作用。实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，有助于中国深度参与全球产业分工和合作，引进先进生产要素，推动产业转型升级，用好国内国际两种资源；也有助于以国内大循环吸引全球资源要素，加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。

以优质营商环境为外贸新动能“蓄力”

去年12月份召开的中央经济工作会议提出， “扩大高水平对外开放”“持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境”。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端对《证券日报》记者表示，在中国经济迈入高质量发展阶段的大前提下，高水平对外开放、营造国际一流营商环境和加快培育外贸新动能是构建新发展格局的关键要素，这三者互为支撑、相辅相成。

“高水平对外开放为营造国际一流营商环境和加快培育外贸新动能提供了条件和基础；营造国际一流营商环境为高水平对外开放和加快培育外贸新动能提供了必要保障；加快培育外贸新动能则是高水平对外开放和营造国际一流营商环境的目标和动能。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员宋思源对《证券日报》记者表示。

加快培育“新三样”（电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池）、服务贸易、数字贸易等外贸新动能是扩大高水平对外开放的有力举措。海关总署公布的数据显示，2023年，“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关。据商务部数据，2024年前5个月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额30219.6亿元，同比增长16%。

优质的营商环境能够降低企业经营成本、提高市场准入效率、激发市场活力，不仅有利于引入更多高质量外资，还能促进我国企业与产品积极参与国际竞争与合作，提升产业国际化水平。

如何更好打造国际一流的营商环境，为加快培育外贸新动能“蓄力”？宋思源认为，至少要重点做好五方面工作：一是持续深化市场化改革，进一步放宽市场准入，打破行业垄断和地方保护，更好保障各类市场主体的合法权益；二是加强法治化建设，完善与营商环境建设相关的法律规范体系；三是提升规则的透明度和国际化水平，加强与国际经贸规则的有效衔接；四是有效实施便利化举措，降低企业运营成本和时间成本，推动政务服务数字化转型和智能化升级；五是强化知识产权保护。

政策释放暖意 增强中国市场“磁吸力”

今年《政府工作报告》提出，“国有企业、民营企业、外资企业都是现代化建设的重要力量”。

“外资企业是中国经济发展的重要参与者和贡献者，在构建新发展格局中将发挥技术、人才、产业链等方面的优势，与国内企业共同推动中国经济发展，实现互利共赢。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示。

近年来，中国持续扩大高水平对外开放，为外资企业提供稳定、透明、可预期的政策环境，助力外资企业在华长期、稳定发展。

比如，2023年4月份召开的中共中央政治局会议提出“要把吸引外商投资放在更加重要的位置”；2023年7月份召开的中共中央政治局会议提出“要多措并举，稳住外贸外资基本盘”；2023年12月份召开的中央经济工作会议提出“扩大高水平对外开放”“巩固外贸外资基本盘”。

进入2024年，2月23日召开的国务院常务会议研究更大力度吸引和利用外资的政策举措；6月26日召开的国务院常务会议指出，“外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资”；7月1日，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰主持召开外资工作座谈会，强调“准确把握当前引资工作面临的新形势，进一步增强信心和决心，进一步做好吸引和利用外资工作”。

好的营商环境是吸引外资的核心竞争力。近两年，《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》等政策举措相继出台，不少地方也加大力度优化营商环境，推动外资项目落地。

政策的暖意，正不断增强中国市场的“磁吸力”，越来越多的外国投资者来华投资。据商务部数据，今年上半年，全国新设立外资企业近2.7万家，同比增长14.2%，延续了2023年以来新设外资企业较快增长的趋势。

“外资企业和中国市场是‘双向奔赴’的合作共赢关系，外资企业普遍看好中国市场机遇和供应链优势，中国超大规模市场也始终向外资企业敞开大门，欢迎外资企业投资中国、共享中国发展机遇。”中国贸促会新闻发言人赵萍日前在例行发布会上表示。

推进制度型开放 畅通国内国际双循环

党的二十大报告提出，“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”。这为我们稳步推动制度型开放、推进高水平对外开放指明了前进方向、提供了根本遵循。新时代新征程，我们要稳步推动制度型开放，加快构建新发展格局，促进国内国际双循环畅通无阻。

《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》明确提出，培育参与国际竞争合作新优势。以国内大循环和统一大市场为支撑，有效利用全球要素和市场资源，使国内市场与国际市场更好联通。推动制度型开放，增强在全球产业链供应链创新链中的影响力，提升在国际经济治理中的话语权。

中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示，进一步推进高水平对外开放，重点在于有效利用全球要素和市场资源，使国内市场与国际市场更好联通；推动产业开放创新，增强我国在全球产业链供应链创新链的影响力；推动制度型开放，加快营造国际一流的营商环境等。

陈建伟建议，下一阶段在加大精准招商引资力度的同时，强化服务保障，推动外资项目加快落地建设。要抓住五个“重”：重点领域、重点项目、重点省份、重在保障、重在落实。

谈及今后加快培育外贸新动能的切入点，对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授吕越对《证券日报》记者表示，要挖掘更多新兴经济体和发展中国家的合作机遇；继续探索共建“一带一路”、《区域全面经济伙伴关系协定》等区域合作带来的贸易潜能；创新服务贸易，拓展数字贸易，同时不断拓展中间品贸易，深化产业链供应链合作；继续加大技术研发投入，提升出口产品的核心竞争力与附加值，提升中国产品在国际市场上的美誉度和影响力。

毫无疑问，外资外贸连接国内国际两个市场、两种资源，是衡量对外开放水平的重要指标；高水平对外开放则是为“引进来”和“走出去”搭桥铺路。进一步做活扩大开放这个“棋眼”，促进经济社会高质量发展，值得期盼！

(责编：杨曦、陈键)

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