孟 珂

原标题：向“新”而行精准赋能 年内超半数IPO为专精特新企业

今年以来，资本市场持续健全服务科技创新的相关机制，尤其是在支持专精特新企业融资方面成效显著。据Wind资讯数据统计，截至7月14日，年内共有24家专精特新企业首发上市，占全部IPO数量的51%，合计募集资金达132.57亿元。

多层次资本市场助力专精特新企业发展

记者进一步梳理发现，在板块选择上，上述24家企业中，除4家企业选择登陆主板外，还有3家企业选择科创板、12家企业选择创业板、5家企业选择北交所。

“当前，我国已形成涵盖主板、创业板、科创板、北交所、新三板、区域性股权市场的多层次市场体系，为不同类型的企业提供了更多选择和机会，专精特新企业可根据自身特点选择上市板块。”东源投资首席分析师刘祥东在接受《证券日报》记者采访时表示，年内首发上市的专精特新企业占全部IPO数量的比例较高，意味着具有较强创新能力、较高技术含量和较好市场前景的企业，已经得到市场和投资者的广泛关注。

南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，全面注册制的实施为专精特新企业提供了更加公平、公正、透明的融资环境，使得更多优质企业能够进入资本市场。今年以来，资本市场在支持专精特新企业上市方面继续发力，吸引更多的专精特新企业上市。

4月19日，中国证监会发布《资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》，其中提出，“依法依规支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业上市”“统筹发挥各板块功能定位。出台主板板块定位规则，突出具有行业代表性的‘大盘蓝筹’特色。科创板坚持‘硬科技’定位，创业板服务成长型创新创业企业，北交所和全国股转公司共同打造服务创新型中小企业主阵地”。

6月19日，中国证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，在强化科创板“硬科技”定位的同时，优化科创公司股债融资制度，更大力度地支持科技企业的并购重组。

刘祥东认为，当前资本市场赋能专精特新迎来“关键期”，不仅体现在数量占比上，更体现在政策、板块选择等多方位的综合支持上，这为培育和发展新质生产力提供了强有力的支撑。通过不断优化上市政策和服务机制，未来资本市场将发挥更加重要的作用，促进国民经济结构优化升级和产业转型升级，助力实现“科技—产业—金融”的良性循环。

鼓励专业机构参与早期培育和投资

由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级催生的新质生产力，为专精特新中小企业发展提供了有力支撑。同时，专精特新中小企业也是发展新质生产力的重要力量。

Wind资讯数据显示，上述年内登陆资本市场的24家专精特新企业中，制造业企业占比超九成，包括电子、电气设备、机械设备、汽车等行业公司。

中国银河证券首席经济学家章俊告诉《证券日报》记者，专精特新企业通常在某一细分领域具有专业化、精细化、特色化和新颖化的优势，而制造业正是这些优势得以发挥的重要领域。资本市场通过支持这些领域的企业上市，有助于推动产业结构的优化和经济的高质量发展。

“年内多家专精特新企业IPO上市，反映了资本市场对创新驱动发展战略的支持，以及对不同类型企业的精准服务。”章俊说。

刘祥东表示，专精特新企业在传统制造业领域占比较大，这些行业在技术创新和产业升级方面具有较大潜力和市场需求。

谈及如何进一步提升专精特新企业在资本市场的融资效率，田利辉建议，首先，进一步完善支持专精特新企业上市的政策体系，加强各部门协同配合，提高政策执行效率。其次，降低企业上市成本，提高审核效率，使企业能够更快地进入资本市场。最后，完善和强化专精特新企业信息披露制度，提高信息透明度，加强市场宣传和推广，向投资者全方位展示企业的业务模式、发展前景、风险因素等信息，以增加投资者信任度。

“建议出台更多针对专精特新企业的专项扶持政策，如税收优惠、财政补贴、贷款贴息等，减轻企业负担，提高融资效率。同时，拓展融资渠道，除传统的IPO融资方式外，还可以考虑债券发行、股权融资、风险投资等融资渠道。”刘祥东说。

“应将专精特新企业发展与北交所市场的高质量扩容结合在一起。”渤海证券创新投资总部副总经理张可亮在接受《证券日报》记者采访时表示，建议尽快出台公募基金管理人分类评级管理办法，加大机构资金进入北交所的速度和力度。

章俊也建议，鼓励和支持专业投资机构参与专精特新企业的早期投资和培育，为企业提供更为专业的资本支持和增值服务，促进企业快速成长。

(责编：杨曦、陈键)

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