人民网北京7月14日电 （记者栗翘楚）近日，在江西省唯一的国际邮件、商业快件、跨境电商“三关合一”的海关监管场地——南昌国际邮快件监管中心，自动分拣设备开足马力高速运转，一件件待查验的包裹经过海关“智能审图”查验无异常后，通过自动传送带送往货架，等待装机起飞。

“跨境电商作为外贸发展新业态发展势头迅猛，同时，由于时效性要求高，国际航空成为跨境电商出境的首选途径之一，航空运能需求巨大。”江西宏远通航物流有限公司负责人张子建说。

南昌海关所属南昌昌北机场海关关员对跨境电商转关车辆施加“智能关锁”。徐骁摄

为提升跨境电商货物运力，南昌昌北机场海关积极助力国际全货运航班开行，深入走访了解各航空企业新增、恢复航班需求及通关各环节存在的痛点堵点，积极协调对接货运包机恢复事宜。随着7月2日南昌开通首条中国直飞挪威的全货运航线，昌北国际机场通往欧洲的全货机航班将增至每周24班，通达布鲁塞尔、列日、奥斯陆等多个欧洲重要城市。

此外，为助力跨境电商跑出“出海”加速度，南昌昌北机场海关以“智慧海关”为抓手，通过智能化手段实现“嵌入式”实时监管，提升跨境电商监管效能。同时，依托辅助监管平台，率先开展“总单布控选查”优化模式，通过关联“件、袋、单、车”的关系，实现整车验放。另外，针对国内外“购物节”等特殊节点，制定高峰监管方案，实现跨境电商货物即报、即审、即查、即放。

“监管效率的提高不仅帮助我们降低了运营成本，更为我们带来了菜鸟、TEMU等主流跨境电商平台客户，为公司业务发展提供了强力支撑。在海关的大力支持下，公司对南昌口岸的跨境电商发展非常有信心，现在正在向民航局申请增开跨境电商专线航班。”张子建说。

(责编：王震、高雷)

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