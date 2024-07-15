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“高质量发展看海关”

把“出海口”搬到“家门口”

2024年07月15日08:52 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者栗翘楚）赣江之滨，江西南昌龙头岗综合码头轮船鸣笛起航，货车来回穿梭，大型塔吊满载着集装箱，口岸繁忙景象的背后映衬着经济发展的巨大活力，也是南昌这座内陆城市把“出海口”搬到“家门口”的真实写照。

近日，在龙头岗综合码头海关查验区内，一排排崭新的轻卡整装待发，该批汽车已完成海关验放手续，等待出口至共建“一带一路”国家。

南昌海关所属赣江新区海关关员对出口汽车整车开展查验监管工作，保障通关“零延时”。徐骁摄

南昌海关所属赣江新区海关关员对出口汽车整车开展查验监管工作，保障通关“零延时”。徐骁摄

为支持“南昌造”汽车开拓海外市场，南昌海关所属赣江新区海关积极对接地方口岸部门，利用龙头岗综合码头二期改造契机，共同推进“智慧海关+智慧港口”建设，进一步深化口岸安全风险联合防控机制，通过信息互换和数据共享，实现快速精准锁定进出口集装箱动态。

物流效率关系着企业产业链供应链的畅通稳定。为进一步提高口岸疏运效率、降低货物通关成本，赣江新区海关积极推进“船边直提”和“抵港直装”模式在南昌口岸顺利实施。

在进口“船边直提”模式下，允许企业在进口货物抵港后直接提离港口，企业进口提箱时间从1至2天压缩至最短1.5小时。而出口“抵港直装”模式，允许企业出口货物运抵码头后直接装船，实现“车船直连”，出口货物无需在港口停留5至7天。由进口“船边直提”与出口“抵港直装”共同构成的“直装直提”模式为企业进出口提供了更为快捷的选择。

此外，赣江新区海关不断优化监管服务，深入推广“提前申报”“预约通关”“预约查验”等服务举措，在单证审核、海关查验等通关环节提供全链条“一站式”服务，助力通关速度“更快一步”、物流成本“更低一筹”。

“海关等部门的支持，是我们企业发展的坚实保障。”江西江铃进出口有限责任公司关务经理胡著斌说。据统计，今年上半年，龙头岗综合码头完成外贸集装箱吞吐量2万标箱，同比增长42.59%。

此外，南昌综合保税区（以下简称“南昌综保区”）和龙头岗综合码头还积极探索“区港联动”新型通关模式。此前，进口货物进入南昌综保区，需要在南昌综保区和口岸分别办理手续。得益于“区港联动”通关模式，原先仅能通过陆运方式从入境口岸运入南昌综保区的进口货物，如今可以选择“江海联运”模式，依托区港直达通道，实现区域流转货物的“一次申报、一次查验、一次放行”，减少进口货物在口岸转港、换箱和装卸环节，大幅降低企业人力、时间成本。

“区港联动”新型通关模式，通过充分整合南昌综保区政策优势和龙头岗综合码头物流优势，打破平台区位障碍，在拓展南昌综保区业务功能的同时，充分释放龙头岗口岸枢纽效能，实现区港“零距离”一体联动、一体发展，进一步提升“区”“港”的平台辐射带动作用。

(责编：王震、高雷)
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