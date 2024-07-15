刘 萌

原标题：“投资中国”为何成为热门？

今年以来，中国市场对外资的“磁吸力”持续增强。商务部最新公布的数据显示，今年1月份至6月份，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%。

与此同时，多个跨国企业加大对华投资，“投资中国”成为越来越多外企的新计划。比如，日本横滨橡胶钱塘项目投资合作签约仪式在杭州举行，该项目计划总投资约5亿美元，是近年来杭州引进的单体规模最大的外商独资制造业项目；三星半导体全球分拨中心日前在苏州工业园区乔迁开业；特斯拉在上海的储能超级工厂项目已正式开工，这是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂……

据美国管理咨询公司科尔尼日前发布的2024年全球外商直接投资信心指数报告显示，中国排名从去年的第七位跃升至第三位，在新兴市场专项排名中位居榜首。

笔者认为，外资企业以实际行动对中国投下“信任票”，是对中国经济发展前景的信心和对营商环境持续优化的认可。

首先，中国经济保持稳健增长，外资企业在华投资的回报率稳定且在全球范围处于较高水平。近期，多家国际机构、国际组织都上调了对中国经济全年增长预期，外资企业认为其能够在中国经济发展中获得更多的机遇和收益。

其次，中国坚持高水平对外开放，不断缩减外资准入负面清单，已实现制造业领域外资准入限制措施“清零”，并继续推进服务业扩大开放。

6月26日召开的国务院常务会议提出，“要加大力度吸引和利用外资”“推出新一轮服务业扩大开放试点举措”。另外，广东、江苏、陕西、安徽、内蒙古、北京等地近期均出台了有关外商投资的针对性政策举措。

再次，中国持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，各地各部门积极部署，加强与外资企业、外国商会的沟通交流，为外资企业提供稳定、透明、可预期的政策环境，助力外资企业在华长期、稳定发展。

未来，随着一系列政策措施落地见效，会有更多的外国投资者感受到，投资中国就是投资未来，中国将持续成为全球投资热土！

(责编：杨曦、陈键)

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