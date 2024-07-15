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聚焦产教融合 地方探索食品产业发展新路径

2024年07月15日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （记者夏晓伦）食品行业特别是食品制造业是国民经济的重要行业,是实体经济的重要组成部分,涵盖了从农业生产到食品加工、流通、消费的全过程,涉及多个领域和行业。

与此同时，巨大市场需求对高质量食品的需求增长和供给模式的转变，促进了食品工业以市场为导向的创新变革，加速了新技术、新方法、新业态的创新应用。

去年4月，工业和信息化部等11个部门日前联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》，为地方食品产业高质量发展描绘蓝图。

近年来，全国各地不断探索食品产业高质量发展新路径。以山东省乐陵市为例，食品产业是乐陵的优势主导产业，起步较早、独具特色、基础雄厚，目前拥有金丝小枣、调味品、畜牧业、粮食、脱毒马铃薯等各类农产品加工企业三百余家，近八万人就业于食品产业。

为了进一步响应地方经济发展需求，提升本地食品产业的专业人才储备，乐陵市职业中等专业学校2024年夏季招生新增食品安全与检测技术专业，旨在培养一批高素质、技能型的食品安全与检测人才，为地方食品产业的健康发展注入新的活力。

据了解，新增的食品安全与检测技术专业，将注重理论与实践的紧密结合，通过构建科学合理的课程体系、建设先进的实验实训条件、引入企业导师参与教学等方式，全面提升学生的专业技能和职业素养。

学校还将与企业共建实训基地，让学生在真实的工作环境中学习食品安全检测、质量控制、风险评估等核心技能，确保学生毕业后能够迅速适应岗位需求，成为企业争抢的优秀人才。

此外，乐陵职专还通过与当地调味品加工企业的紧密合作，学校深入了解行业特点和技术需求，为专业课程设置和教学内容提供有力支撑，确保所培养的人才能够充分满足地方食品产业的发展需求。

专家指出，各地应坚持创新发展，加强条块合作，推进产教融合，深入调查研究当地食品产业的特点规律，培育良好的产业生态，充分释放产业发展潜力，推动传统优势食品产区和地方特色食品产业高质量发展。

(责编：王震、高雷)
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