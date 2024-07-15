人民网记者 许维娜

“City不City啊！”“Amazing！”这两句热梗，近期频繁出现在外国游客的中国游记视频中，迅速在网络上走红，不仅展示了他们对中国旅行的深切喜爱，也引发了全球范围内的广泛关注。

记者注意到，不少社交平台上的博主，纷纷贴上“China Travel”的标签，记录并分享着他们在中国旅游的点点滴滴。这些内容进一步丰富了中国在海外的形象，使之更加真实鲜活且多维。

一位来自法国的网友，在四川观看了一场川剧情景秀之后，被川剧的独特魅力深深吸引。他激动地表示：“这样精彩绝伦、妙趣横生的表演实在令人动容，它巧妙地融合了多种川剧元素与绝技，让我对中国传统文化有了更多兴趣。还没离开，我已经迫不及待地想要再次来到中国，继续探索更多像这样的文化瑰宝。”

一位来自西班牙的网友在游览湖北武当山后也分享了他的体验。他兴奋地表示：“乘坐缆车穿梭在山峰之间，能够轻松地观赏到山顶那壮丽的景观，这极大地提升了我的游览体验感和趣味性。武当山的景色美不胜收，让我深切感受到了中国自然与人文的和谐共生之美。”

不断扩大开放的中国，正如同一股强劲的春风，催生着文旅市场绽放出积极的变化之花。

7月5日，国家移民管理局最新数据显示，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次，占比52%，同比增长190.1%。国家移民管理局预计，今年下半年外国人来华热度将持续升温。

如今，中国72/144小时过境免签政策已覆盖全球多个国家，包括加拿大等发达国家，国内多个城市也积极响应，为过境旅客提供更加便捷的旅行体验。这一政策红利不仅吸引了国际游客的目光，也为中国游客走向世界提供了更多便利。

一组最新数据更能有力地佐证其变化趋势。根据在线旅游平台数据显示，今年二季度环比一季度，享受该过境免签政策的54国游客入境中国旅游订单增长28%。

近日公布的《2024年旅游业发展指数》显示，中国在促进旅游业发展方面位列全球第八，是前十名中唯一的发展中经济体。随着免签“朋友圈”的不断扩容，各项政策加速落地，外国游客“说来就来”游中国成为现实。

在“City不City”的旅游新风尚下，外国游客的旅行方式也在悄然变化。他们不再满足于简单的城市观光，而是选择乘坐高铁，深入体验中国的高速与便捷。

根据一家在线旅行平台的数据显示，一位俄罗斯旅客在半年内竟然到访了包括北京、天津、上海、杭州、日照、宁波等在内的16个城市，充分展现了中国高铁网络的便捷与高效。

除了自然风光，中国的高科技发展同样让海外游客赞叹不已。在广州、上海、北京等热门旅游城市，高科技元素随处可见，从智能酒店到无人便利店，从自动驾驶到人脸识别，每一个细节都彰显着中国的创新实力。海外博主们纷纷记录下这些令人惊叹的瞬间，通过视频分享给全世界的观众。

“真是太智能了！我觉得中国的酒店服务真的很先进。”一位海外博主在入住酒店后，带着家人乘坐电梯时，偶遇了国内酒店常见的送餐机器人，觉得十分有趣，便录下了这段视频。

中国旅游的方便快捷远不止这些。近日，继北京、上海等地于6月相继宣布取消部分景区预约要求后，南京、淮安、长沙等多座城市也纷纷采取行动，进一步优化旅游服务流程，提升游客体验。这一系列举措标志着国内旅游市场正朝着更加便捷、高效的方向发展。

游客薛女士在接受记者采访时表示，这些政策调整让她的旅游行程变得更加灵活自如，不再受繁琐预约流程的束缚。同时，这也极大地减轻了外国游客、老年人、儿童等群体在预约过程中可能遇到的困扰，让旅游变得更加便捷愉快。

另有专家表示，在“City不City”多元魅力引领下，中国旅游市场将继续以更加开放、多元、个性化的姿态迎接全球游客。在高质量发展的道路上，中国旅游业将不断创新，为经济增长注入活力。期待更多国际游客到中国来看看。

(责编：王震、高雷)

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