人民网记者 李栋

国家统计局12日发布数据显示，今年夏粮产量14978万吨（2996亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），同比增长2.5%，夏粮再获丰收。夏粮播种面积保持稳定、单产有所增加，成为我国保障粮食安全务实且有效的丰收“密码”。

数据显示，2024年全国夏粮播种面积26613.1千公顷（39919.6万亩），比上年增加4.5千公顷（6.8万亩），总体保持稳定；夏粮单产5628.0公斤/公顷（375.2公斤/亩），比上年增加135.4公斤/公顷（9.0公斤/亩），增长2.5%。

国家统计局农村司司长王贵荣在解读夏粮生产情况时表示，责任层层压实、政策支持有力、播期墒情适宜成为夏粮播种面积保持稳定的主要原因。

责任层层压实。各地严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护和用途管控，遏制“非农化”，防止“非粮化”，通过开发利用冬闲田、调整种植结构等方式，充分挖掘了面积潜力。

政策支持有力。今年，国家继续出台一系列强农惠农政策，提高小麦最低收购价，继续实施耕地地力保护补贴，加大产粮大县支持力度，扩大完全成本保险和种植收入保险政策实施范围，充分调动了农民种粮和地方抓粮积极性。

播期墒情适宜。2023年秋冬播期间，冬小麦主产区土壤墒情总体适宜，大部地区实现适期播种，实现了冬小麦播种面积稳中有增。

夏粮再获丰收，单产增加是重要因素。王贵荣认为，夏粮单产增加是气象条件、生产条件、水平提升等因素形成合力的结果。

气象条件总体有利。今年，华北、黄淮等主产区小麦返青拔节、孕穗抽穗、灌浆乳熟等关键生长期，光、温、水匹配良好，灾害偏轻发生，气象条件总体有利于小麦生长发育和产量形成。南方部分地区春节前后受雨雪冰冻天气影响，麦苗叶片不同程度受冻，单产略有下降。

生产条件持续改善。各地深入推进高标准农田建设，大力发展农业社会化服务，积极培育新型农业经营主体，因地制宜发展农业新质生产力，稳步提高农业防灾减灾能力，粮食生产基础更加稳固。

单产提升工程初见成效。各地细化小麦单产提升各项关键要素，积极推广小麦高产稳产、抗倒抗病品种，落实深翻整地、适深精播、播后镇压等措施，加强病虫害统防统治，通过继续实施“一喷三防”全覆盖，多措并举提高单产水平。

“农业农村部从去年秋播期间开始启动小麦单产提升三年行动，以提高小麦整地播种质量为核心、以培育壮苗构建高产群体为重点，着力解决耕、种、管、收各环节制约瓶颈，为今年夏粮丰收奠定了基础。”农业农村部种植业管理司副司长吕修涛介绍，今年，绿色高产高效行动、粮油规模种植主体单产提升行动等项目资金重点支持落实单产提升关键技术，中央财政首次提前下拨16亿元小麦“一喷三防”资金，增加主产区喷防次数，对增粒重、提单产发挥了重要作用，为夏粮产量创新高做足了增量。

(责编：王震、高雷)

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