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工信部：围绕三个领域打造一批北斗规模应用试点城市

2024年07月15日09:43 | 来源：人民网
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人民网北京7月15日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，为促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，拓展北斗应用广度和深度，工业和信息化部日前印发《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》（以下简称《通知》），提出遴选一批有条件、有基础的城市（含直辖市所辖区县，以下统称城市），围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

北斗系统是我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务能力，当前北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。

《通知》指出，开展试点工作，以特色应用和创新研究催生新业态、新模式、新动能为目标，着力打造一批北斗产业完善、应用成效突出的试点城市，在全国范围内形成显著引领和辐射带动效应。加快试点工作，对于推进新型工业化、培育新质生产力，推动传统产业转型升级，促进我国经济社会发展具有重要意义。

按照加快推进北斗规模应用总体要求，加快培育优势企业，持续提升产品水平，大力推广北斗应用，构建良好产业生态，全面助力北斗赋能千行百业。通过试点工作形成一批北斗技术创新引领、北斗产业发展迅速、北斗应用规模可观的试点城市，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。

按照《通知》，将围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。通过“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，持续开展北斗特色和创新应用，不断催生新的经济形态，构建新的产业链。各试点城市至少选择一个领域开展试点工作。

在“聚焦大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率”方面，《通知》要求试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。分区域有步骤开展大众消费领域搭载北斗应用，建立动态监管和反馈机制，持续跟踪和改善产品性能，不断提升用户体验。结合地方特色和资源禀赋，充分发挥政府引导作用，深入拓展北斗在大众消费领域应用深度和广度，培育北斗大众消费应用新模式新业态。

在“聚焦工业制造领域，加速北斗行业应用赋能”方面，《通知》要求试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设，全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。鼓励引导内河、沿海、远近洋等区域航行的船舶加速装载北斗。鼓励加大对航空器领域相关企业扶持，加快开展北斗导航、短报文等适航设备研制攻关和应用。鼓励挖掘机器人领域北斗应用新场景。围绕新型工业化和新质生产力发展要求，结合区域资源禀赋和要素比较优势，拓展北斗赋能工业制造领域新场景应用。

在“聚焦融合创新领域，不断挖掘‘北斗+’应用新场景”方面，《通知》要求试点城市结合其产业能力、地域优势、行业特色等基础，积极探索产业技术体系和应用模式创新，打造建设一批创新应用平台，在各行各业培育形成一批“北斗+”融合创新应用。引导企业开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带（UWB）定位、大数据、云计算等新技术融合，推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合。

(责编：申佳平、吕骞)
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