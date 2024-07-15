上半年中国GDP同比增长5.0%
2024年07月15日10:12 | 来源：新华社
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国家统计局7月15日发布数据
初步核算，2024年上半年
中国国内生产总值（GDP）616836亿元
按不变价格计算
同比增长5.0%
经济运行总体平稳
新质生产力加快培育
发展新动能加快成长
高质量发展取得新进展
记者：潘洁、韩佳诺
编辑：郭宝江
设计：潘一景
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
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