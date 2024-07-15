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上半年中国GDP同比增长5.0%

2024年07月15日10:12 | 来源：新华社
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国家统计局7月15日发布数据

初步核算，2024年上半年

中国国内生产总值（GDP）616836亿元

按不变价格计算

同比增长5.0%

经济运行总体平稳

新质生产力加快培育

发展新动能加快成长

高质量发展取得新进展

记者：潘洁、韩佳诺

编辑：郭宝江

设计：潘一景

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)
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