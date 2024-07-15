人民网北京7月15日电 （记者黄盛）上海证券交易所（以下简称“上交所”）在14日发布了上证科创板芯片设计主题指数、上证科创板半导体材料设备主题指数。两条指数分别从科创板芯片设计领域、半导体材料设备领域选取50只、30只上市公司证券作为指数样本，反映相应领域科创板上市公司的整体表现。

据介绍，半导体行业作为人工智能、大数据等新一代信息技术领域重要的硬件基础，具有高科技、高效能、高质量特征。科创板作为“硬科技”企业聚集地，目前已汇聚一批突破关键核心技术、市场认可度高的半导体行业领军企业，覆盖设计、制造、材料、设备等多个关键环节。

上交所数据显示，截至2024年6月，已有102家半导体行业相关企业在科创板上市，总市值1.5万亿元，占科创板总市值的31.7%。在科创板开市五周年之际，上交所围绕芯片设计、半导体材料设备两个半导体行业关键环节，研究推出两条科创板半导体细分主题指数，多维度刻画科创板半导体产业链各环节公司表现，引导资金助力新质生产力发展。

上交所表示，此次科创芯片设计指数和科创半导体材料设备指数的推出，是上交所推动《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称“科创板八条”）措施落地的又一举措，将有助于丰富科创板指数品种，进一步提升科创板指数对新质生产力细分领域的覆盖，为投资者提供更多元化投资分析工具。

另据了解，证监会在今年6月发布的“科创板八条”，提出强化科创板“硬科技”定位，更大力度支持并购重组，完善交易机制，研究适时推出科创50指数期货期权等措施。

截至2024年6月底，上交所共发布16条科创板指数，境内外产品跟踪规模超1500亿元。其中包括8条聚焦各战略新兴领域的主题指数，跟踪规模超70亿元。

(责编：王震、吕骞)

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